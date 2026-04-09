Posof'ta kar yağışı nedeniyle yollar kapandı

Posof ilçesinde etkili kar yağışı 2.550 rakımlı Ilgar Geçidi'ni ulaşıma kapattı. Çok sayıda TIR yol kenarında bekliyor.

Posof'ta kar yağışı nedeniyle yollar kapandı

Alper Turgut'un haberine göre, Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü, Ilgar Geçidi ulaşıma kapandı.

100'E YAKIN TIR YOL KENARINDA BEKLEDİ

Türkgözü Sınır Kapısı ile Posof arasında bulunan geçit 2.550 rakıma sahiptir. Bu nedenle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. 100'e yakın TIR yol kenarında bekliyor.

Azerbaycan'dan Trabzon'a giden TIR şoförü Tuncay Akdeniz, kar yağışı nedeniyle yolların kapandığını belirtti. Yaklaşık 70 aracın değişik bölgelerde beklediği bilgisini verdi.

Posof'ta doğada yaşayan yılkı atları ise karlı arazide yem aradı. Sahipleri tarafından serbest bırakılan bu atlar, çöp konteynerleri yanında yiyecek aradı. Ardından gözden kayboldular.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

