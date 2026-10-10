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Posof’ta erken kar sürprizi: Doğada "Üç renk" bir arada

Ardahan’ın Posof ilçesinde ekim ayında etkili olan kar yağışı, doğada eşsiz manzaralar oluşturdu. Dağların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, gökyüzünün maviliği ve yaylalardaki yeşil bitki örtüsü bir araya gelerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Posof’ta erken kar sürprizi: Doğada "Üç renk" bir arada

Posof’ta son günlerde etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ekim ayında gelen erken karla birlikte dağların zirveleri tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kış mevsimi yüzünü gösterirken, alçak rakımlı yaylalarda ise sonbaharın yeşil tonları korunmaya devam ediyor.

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECE DÜŞTÜ

Kar yağışının ardından ilçe genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir oranda düşüş yaşandı. Soğuyan havaya rağmen, beyaz kar örtüsü, mavi gökyüzü ve yeşil doğanın oluşturduğu renk cümbüşü, görenleri hayran bıraktı. Bölge sakinleri ve fotoğraf tutkunları, sonbahar ile kışın bir arada yaşandığı bu nadir anları ölümsüzleştirmek için açık alanlara akın etti.

Posof’ta erken kar sürprizi: Doğada "Üç renk" bir arada 1

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı nedeniyle sürücüleri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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Ardahan
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