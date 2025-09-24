HABER

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremleri sonrası korkutan uyarı: 'Bir an önce TOKİ konutlarına taşının'

Balıkesir beşik gibi! 10 Ağustos'ta yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 9 bine yakın artçı sarsıntı endişe yarattı. Peş peşe yaşanan depremler bölgedeki fay hatlarındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası bir büyük depreme karşı vatandaşları uyardı ve taşınılacak konutları söyledi. İşte detaylar...

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Sındırgı depremleri sonrası korkutan uyarı: 'Bir an önce TOKİ konutlarına taşının'
Cansu Akalp

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.20’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı'daki artçı depremlerin ardından bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekerek, büyük bir deprem tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

"BÜYÜK BİR DEPREME YOL AÇABİLİR"

Ercan, son üç günde art arda meydana gelen 4.6, 4.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hala yüksek seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti ve "Yer ıkınıyor, geri kalan gerilimi boşaltamıyor" dedi.

Ercan, artçı sarsıntıların uzun süre devam edeceğini ve bu durumun gerilimi artırarak büyük bir depreme yol açabileceğini ifade etti. Bu durumu, aynı kırığın uzantısında daha önce yaşanan Simav depremiyle kıyasladı.

"TOKİ KONUTLARINA TAŞININ"

Prof. Dr. Ercan, olası bir büyük depreme karşı vatandaşları uyararak, sağlam zemine inşa edilen konutlara taşınmaları çağrısında bulundu.

Özellikle Sındırgı'da yapılan TOKİ konutlarının sağlam ve güvenli olduğunu vurgulayan Ercan, "Sındırgı'da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir" ifadelerini kullandı.

