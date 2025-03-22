Prof. Dr. Aylin Saybaşılı paylaşımı tepki çekti! Selman Öğüt bunu beklemiyordu: "Biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomaları iptal olmuştu. O isimler arasında Prof. Dr. Aylin Saybaşılı da bulunuyor.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşıladı, Saybaşılı gözyaşlarını tutamamıştı.

"ÖNLERİNE KONULANA SORGUSUZ SUALSİZ İNANIYORLAR"

AK Partili eski akademisyen Selam Öğüt o görüntüleri alıntılayarak şunları ifade etti:

"Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!

Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine konulana sorgusuz sualsiz inanıyorlar."

Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!



Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine… https://t.co/R8ZUw3NGSA — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) March 20, 2025

TEPKİ YAĞDI: "DOÇENT OLUŞUNA GİDEN MAİL TRAFİĞİNİ İZLEDİK HEP BERABER"

Sosyal medyada Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı. Yapılan paylaşımda "Selman biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik ya hep beraber, sende hiç utanma yok mu?" denildi.