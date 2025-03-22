Prof. Dr. Aylin Saybaşılı paylaşımı tepki çekti! Selman Öğüt bunu beklemiyordu: "Biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomaları iptal olmuştu. O isimler arasında Prof. Dr. Aylin Saybaşılı da bulunuyor.
Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşıladı, Saybaşılı gözyaşlarını tutamamıştı.
AK Partili eski akademisyen Selam Öğüt o görüntüleri alıntılayarak şunları ifade etti:
"Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!
Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine konulana sorgusuz sualsiz inanıyorlar."
Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!— Selman ÖĞÜT (@selmanogut) March 20, 2025
Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine… https://t.co/R8ZUw3NGSA
Sosyal medyada Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı. Yapılan paylaşımda "Selman biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik ya hep beraber, sende hiç utanma yok mu?" denildi.
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