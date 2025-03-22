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  4. Prof. Dr. Aylin Saybaşılı paylaşımı tepki çekti! Selman Öğüt bunu beklemiyordu: "Biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik"

Prof. Dr. Aylin Saybaşılı paylaşımı tepki çekti! Selman Öğüt bunu beklemiyordu: "Biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik"

22.03.2025 18:44
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Sosyal medyada AK Partili eski akademisyen Selam Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı. Diploması iptal edilen Prof. Dr. Aylin Saybaşılı'ya öğrencilerin destek videosunu paylaşan Öğüt "Önlerine konulana sorgusuz sualsiz inanıyorlar" dedi. Bu paylaşıma "Selman biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik ya hep beraber, sende hiç utanma yok mu?" yanıtı verildi.

Prof. Dr. Aylin Saybaşılı paylaşımı tepki çekti! Selman Öğüt bunu beklemiyordu: "Biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomaları iptal olmuştu. O isimler arasında Prof. Dr. Aylin Saybaşılı da bulunuyor.

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Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Aylin Saybaşılı’nı alkışlarla ve sloganlarla karşıladı, Saybaşılı gözyaşlarını tutamamıştı.

"ÖNLERİNE KONULANA SORGUSUZ SUALSİZ İNANIYORLAR"

AK Partili eski akademisyen Selam Öğüt o görüntüleri alıntılayarak şunları ifade etti:

"Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!

Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine konulana sorgusuz sualsiz inanıyorlar."

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TEPKİ YAĞDI: "DOÇENT OLUŞUNA GİDEN MAİL TRAFİĞİNİ İZLEDİK HEP BERABER"

Sosyal medyada Öğüt'ün paylaşımına tepki yağdı. Yapılan paylaşımda "Selman biz senin doçent oluşuna giden mail trafiğini izledik ya hep beraber, sende hiç utanma yok mu?" denildi.

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Galatasaray Üniversitesi diploma ekrem imamoğlu operasyonu
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