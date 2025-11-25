HABER

Prof. Dr. Canan Karatay’ın acı günü: 46 yıllık eşi hayatını kaybetti

Türkiye'nin en tanınan hekimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, derin bir acıyla sarsıldı. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Karatay’ın 46 yıllık eşi, akademisyen Dr. Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sedef Karatay

Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 46 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatayı kaybetti. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü profesör, hayatının en büyük acılarından birini yaşıyor.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

82 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ailenin yaptığı açıklamaya göre cenaze, 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.

"YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce katıldığı bir televizyon programında eşine duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade etmişti: "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı." Çiftin 42 yaşında bir oğulları bulunuyor.

ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ali Başak Karatay, eğitimini ABD’nin New York eyaletindeki özel araştırma üniversitesi Syracuse Üniversitesi'nde tamamladı.

Akademik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kurucuları arasında yer aldı.

Son olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Karatay, akademiye katkılarıyla tanınıyordu.

