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Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Son dakika haberi! Yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör’ün sosyal medyada paylaşılan bir videodaki “Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım” şeklindeki söylemlerinden dolayı savcılık harekete geçti. Şengör'ün 2 yıla kadar hapsi istendi. Şengör'ün ifadesi ortaya çıktı.

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi! Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör'ün tepki çeken sözleri hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Şengör için iddianame düzenledi.

'TÜRK MİLLETİNİ ALENEN AŞAĞILAMA' SUÇU

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “ Türkiye uygarlıktan Uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

ŞENGÖR'ÜN İFADESİ

Şengör konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.

Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
Celal Şengör
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