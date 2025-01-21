HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu ve Akın Gürlek yorumu: Yaptığı konuşma hoş değil, insanlar aileleri konusunda hassastır

Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu ve Akın Gürlek yorumu: Yaptığı konuşma hoş değil, insanlar aileleri konusunda hassastır

21.01.2025 11:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın ifadeye çağrılması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözleri sonrası gündem olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Prof. Dr. Ersan Şen; İmamoğlu'nun o sözlerini eleştirdi.

Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu ve Akın Gürlek yorumu: Yaptığı konuşma hoş değil, insanlar aileleri konusunda hassastır

Hukukçu Ersan Şen, dün akşam TV100'de katıldığı yayında Ekrem İmamoğlu'nun izlediği yolun doğru olmadığını ifade ederken, bir ilin başsavcısı hakkında etik olmayan ifadelerin hoş olmadığını dile getirdi.

PROF. DR. ERSAN ŞEN: İNSANLAR AİLELERİ VE ÇOCUKLARI KONUSUNDA HASSASTIR

"Yaptığı konuşmanın içeriği hoş değil, insanlar aileleri ve çocukları konusunda hassastır. Tehdidin unsurları yok, bu açıklamalardan bu çıkmaz deseniz de bir ilin başsavcısını ailesi ve çocukları üzerinden hedef almaya kalkarsanız bu doğru değil etik de değil. Bu sizin işiniz değil.

Siyasetle yargının meseleleri bitmez, yargının siyasetten etkilendiği başka bir tartışma konusu. Bu siyasi bir mesele, benim gördüğüm şu Sayın İmamoğlu, siyaseten izlediği yol doğru değil. Buradan kendisine ifade edeyim, kendisi bir kamu görevlisi izlediği yol doğru değil."

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ersan şen Akın Gürlek
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.