Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 3 günlük yağış geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurtta hava durumu tahminlerini paylaştı. Prof. Dr. Orhan Şen de yeni hafta için hava durumu uyarılarında bulundu. Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken yeni haftanın ortalarına doğru 'pastırma sıcakları' yerini yağışlı havaya bırakıyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

'SICAKLIK 5 DERECE DAHA FAZLA'

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından yeni hava durumu tahminlerini paylaştı.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mevsimin gerektirdiği yağış yok. Mevsimin gerektirdiği soğukluk da yok esasında. Sıcak olarak devam ediyor. Hatta hani halk arasında pastırma ayı, pastırma sıcakları diyoruz. Sanki o devam ediyormuş gibi. Sıcaklık şu anda 21-22 derece İstanbul'da, ki mevsim ortalamasına baktığımız zaman 15-16 derece olması gerekirken yani demek ki 5-6 derece daha yukarıda"

3 GÜNLÜK YAĞMUR UYARISI

Yeni haftanın ortasında İstanbul da dahil olmak üzere bazı illere yağış gelecek. Mevsim normalleri üzerinde olan sıcaklıklar ise yaklaşık 5-6 derece düşecek.

Konu hakkında paylaşımda bulunan Prof. Orhan Şen, "Yağış salı günü yağış geliyor Marmara bölgesine. Sadece Marmara'ya değil, Ege bölgesinin kıyı kesimi dahil olmak üzere salı, çarşamba, perşembe günü 3 gün yağmur var. Yine Çanakkale, İzmir civarlarında kuvvetli yağış görülebilir. Çarşamba günü de devam edecek. Çarşamba gününden sonra İç Anadolu bölgesinde yağış biraz fazlalaşacak. İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinin Toroslar civarında yağış var" ifadelerine yer verdi.

