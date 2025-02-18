HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı! Bunu sakın yapmayın: Ciddi tehlike taşıyor!

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı! Bunu sakın yapmayın: Ciddi tehlike taşıyor!

18.02.2025 16:31
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.02.2025 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solunum yolu enfeksiyonları son aylarda artmış durumda. Hastalığa yakalanan birçok kişi geçmeyen ve tekrarlayan öksürük şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Uzmanlara göre geçmeyen öksürük, altında yatan farklı bir durumun habercisi olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'inatçı öksürük' uyarısı yaptı. Özlü, geçmeyen öksürüğe maruz kalan kişilerin asla yapmaması gereken hatayı açıkladı. İşte detaylar...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uzun süreli ve tekrarlayan inatçı öksürüğün ardında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Boş yere antibiyotik kullanmak ve enfeksiyonla alakalı grip ilaçlarını almanın bir faydası olmayacaktır" dedi. Özlü, solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalarda geçmeyen öksürüğün alerjik reaksiyonların bir işareti olabileceğine dikkat çekti.

UZMANINDAN-INATCI-OKSURUK-UYARISI_551943_163614

Prof. Dr. Özlü, son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarının ardından birçok hastanın geçmeyen ve tekrarlayan öksürük şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirterek, "Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var. Buna bağlı olarak pek çok hastam öksürük şikayeti ile bana geliyor. 'Hocam, hastalık geçirdim ama öksürüğüm devam ediyor. Acaba bu alerjik bir öksürük mü yoksa enfeksiyona bağlı bir öksürük mü?' diyorlar. Bizler de hasta ile karşılaştığımızda bu sorunun cevabını araştırıyoruz.

gribal enfeksiyon2

Enfeksiyon ile ilgili öksürükler genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşir. Semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, hapşırmanız, kırıklığınız ve halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir" diye konuştu.

'UYGUN TEDAVİ YAPILMALI'

öksürükld

Prof. Dr. Özlü, uzun süreli ve tekrarlayan öksürüğün alerjik bir duruma işaret edebileceğini kaydederek, "Öksürük özellikle iyileştikten sonra tekrar bir atak şeklinde başlıyorsa, hava yollarınızda aşırı bir duyarlılık ve enfeksiyonun o duyarlılığı tetiklemesiyle ortaya çıkan inatçı öksürük söz konusudur. Bu uzun süreli ve tekrarlayan inatçı öksürüğün ardında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir.

Uzayan ya da ikincil atak şeklinde ortaya çıkan öksürükler solunum yollarındaki alerjik duyarlılık, atopi (alerjiye yatkınlık), solunum yolu alerjisi, alerjik nezle, astım ya da alerjik bronşit gibi durumlar söz konusu olabilir. Araştırılması ve ona uygun tedavilerin yapılması gerekiyor.

ÖKSÜRMEK

Boş yere antibiyotik kullanmak ve enfeksiyonla alakalı grip ilaçlarını almanın bir faydası olmayacaktır. Bu ayrımı yapmak önem arz ediyor" dedi.

Gereksiz antibiyotik kullanımı ciddi yan etkilere, alerjik reaksiyonlardan karaciğer ve böbrek hasarına, ishal, obezite ve bağırsak sorunlarına kadar uzanan bir yelpazede sorunlara yol açabilir.

(DHA)

3 yaşındaki çocuk su kovasına düşüp öldü...3 yaşındaki çocuk su kovasına düşüp öldü...
Dünya o uçak kazasını konuşuyor! Kimse ölmediDünya o uçak kazasını konuşuyor! Kimse ölmedi
Anahtar Kelimeler:
kuru öksürük öksürük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Ders çalışan kızının yanına yaklaştı! Gördüklerine inanamadı

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den 'inatçı öksürük' uyarısı! Bunu sakın yapmayın

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

AKOM uyarı kodunun rengini değiştirdi! İstanbullular dikkat, saat saat açıklandı... Kar 40 santimetreye ulaşabilir

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Riyad'daki tarihi Rusya-ABD zirvesi sonrası ilk açıklama

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Galatasaray-Fenerbahçe maçının galibini söylemekle kalmadı bir de skor paylaştı...

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

Tarihte bir ilk: Ehliyete üst yaş sınırı geliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.