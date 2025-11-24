HABER

Prostat büyümesine dikkat: "Bıçak altına yatmak" tek çare değil!

Erkeklerde ileri yaşla birlikte sık görülen prostat büyümesi genellikle ilaçla tedavi edilebilse de, ihmal edildiğinde böbrek yetmezliği gibi ağır sonuçlara yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, iyi huylu prostat büyümesinin erken tanı ve doğru tedaviyle kalıcı olarak çözülebileceğini vurguladı.

Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesinde “bıçak altına yatmak” artık tek seçenek değil; ancak ihmal edildiğinde bedeli ağır olabiliyor. Genellikle ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen bu rahatsızlık, önemsenmezse böbrek yetmezliğine kadar giden ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, cerrahinin kaçınılmaz olduğu durumlar olsa da, pek çok hasta için ilaç tedavisinin yüz güldürücü sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

BELİRTİLER 60 YAŞINDAN SONRA ARTIYOR

Prostatın, erkeklerde idrar kanalının çevresinde yerleşik bir bez olduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, “Bu bez yaşla ve hormonların etkisiyle büyür. Çoğu erkekte hiçbir belirtiye yol açmaz. Ancak 60’lı ve 70’li yaşlardan sonra sık idrara çıkma, geceleri tuvalete kalkma, idrarı tam boşaltamama gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Bu durum yaşam kalitesini düşürür” dedi.

TANI POLİKLİNİK KONTROLLERİNDE KONULUYOR

Hastalığın tanısında basit testlerin yeterli olduğunu dile getiren Dr. Ersöz, “İdrar tahlili, işeme hızı testi, ultrasonografi ve fizik muayene ile prostat büyümesini kolayca saptayabiliyoruz. Çoğu hasta ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinden fayda görüyor” diye konuştu. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi seçeneklerinin gündeme geldiğini ifade eden Dr. Ersöz, “Ameliyat; idrarda tekrarlayan kanama, sık enfeksiyon, ani idrar yapamama sonrası sonda gerekliliği veya böbrek yetmezliği gibi ciddi tablolar oluştuğunda gerekir. Günümüzde en güncel yöntemler arasında lazerle yapılan HoLEP ameliyatı, bipolar enerjiyle uygulanan klasik prostat ameliyatı ve minimal invaziv seçeneklerden su buharı tedavisi bulunuyor. Cerrahi yönteme, hastanın genel durumu ve kullandığı ilaçlara göre birlikte karar veriyoruz” diye belirtti.

50 YAŞINDAN İTİBAREN DÜZENLİ KONTROL ŞART

Prostat sağlığının korunmasında erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ersöz, “Tüm erkeklere 50 yaşından itibaren düzenli ürolojik muayene öneriyoruz. İyi huylu prostat büyümelerinin çoğu ilaçla kontrol altına alınabilir. Ancak şikayetleri gerilemeyen hastalarda ameliyatla kalıcı çözüm sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

