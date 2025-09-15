Prostat kanseri: Erken teşhis için PSA tahlili önerisi

Tunceli Devlet Hastanesi Üroloji bölümünde görev yapan Op. Dr. Burak Karakuş, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında açıklamalar yaptı.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık rastlanan kanserlerden biridir. Erken tanı, hayati önem taşır.

Prostat, erkeklerin mesane çıkışında bulunan bir organdır. İleri yaşla beraber prostatın büyüme eğilimi vardır. Bu büyüme, bazı durumlarda iyi huylu olur. Halk arasında 'prostat hastalığı' olarak tanımlanan bu durum, bazen kontrolsüz büyümeyle prostat kanseri halini alabilir.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserlerdendir. Erken dönemde genellikle belirti vermez. Fakat erken tanı almak mümkündür.

Bu nedenle, 50 yaşını geçmiş her erkeğe prostat kanserine yönelik PSA tahlili yaptırması önerilir. Erken teşhis hayat kurtarır. PSA tahlilini aksatmayın.

