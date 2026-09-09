HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi

Pülümür Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası’nda göçer üreticiler ziyaret edilerek hayvancılık faaliyetleri ve üreticilerin yaşadığı sorunlar değerlendirildi.

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, beraberindeki heyetle birlikte Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan Şampaşakaraderbent Doğu Yaylası’nı ziyaret etti. Yaylada hayvancılık faaliyetlerini sürdüren göçer üreticilerle bir araya gelen Pala ve beraberindeki heyet, üreticilerin talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi 1

Gerçekleştirilen görüşmelerde yaylalardaki üretim faaliyetleri, hayvancılığın mevcut durumu ve yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi 2

Pülümür yaylalarında göçer üreticilerin talepleri dinlendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş yayılabilir: Rusya'dan NATO'ya rest! 'Tüm askeri araçlar kullanıma hazır' Savaş yayılabilir: Rusya'dan NATO'ya rest! 'Tüm askeri araçlar kullanıma hazır'
Yerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyorYerli hayvan ırklarının korunması çalışmaları sürüyor

Anahtar Kelimeler:
yayla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.