Putin: "Arktik’in keşfini her halükarda sürdüreceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın egemenlik talebinde bulunduğu Arktik bölgeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Önemli olan, Arktik’in keşfini her halükarda sürdürecek olmamızdır. Kuzey enlemleri Rusya topraklarının yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu çok önemli bir husus" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın egemenlik talebinde bulunduğu Arktik bölgeye ilişkin açıklama yaptı. Rus lider, teorik ve uygulamalı fizik alanında Rusya’nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nün (MIPT) bu yılki 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla öğrencilerle yaptığı bir toplantıda, "Uzmanlar, gezegendeki ve Arktik’teki iklim durumunun gelecekte nasıl değişeceği konusunda görüş ayrılığı içinde. Gerçekten küresel ısınmayla mı karşı karşıya olduğumuz ya da bazılarına göre ısınma zirvesinin artık geride kalıp soğumanın mı başlayacağı konusunda farklı düşünüyorlar" dedi.

GRÖNLAND TARTIŞMALARI GÜNDEMDEYKEN PUTİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın egemenlik talebinde bulunduğu bölgenin keşfine ilişkin net mesajlar veren Putin, "Önemli olan, Arktik’in keşfini her hâlükârda sürdürecek olmamızdır. Kuzey enlemleri Rusya topraklarının yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu çok önemli bir husus" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN ARKTİK VE GRÖNLAND ISRARI

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik’in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış; Kuzey Kutup Bölgesi’nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Arktik’teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı satın almak isteğini dile getirmişti. Grönland’ın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumunun önemini sık sık vurgulamıştı. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. ABD başkanı ise bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
