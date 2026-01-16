HABER

Putin'den Netanyahu'ya 'İran' telefonunda kritik sözler: Rusya'dan "Hazırız" mesajı

Rusya ve İsrail liderleri, bölgede tansiyonun arttığı bir dönemde telefonda bir araya geldi. Görüşmede istikrarın sağlanması ve diplomatik adımların hızlandırılması öne çıktı, liderler temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bu arada İran'daki protestolarda can kayıpları arttı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede Putin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımı dile getirdi.

RUSYA'DAN "HAZIRIZ" MESAJI

Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Putin ile Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

NE OLMUŞTU?

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İRAN’DAKİ PROTESTOLARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 618 protesto gösterisinde, 2 bin 677 kişinin yaralandığı ve 19 bin 97 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

