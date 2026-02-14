HABER

Putin'den Pezeşkiyan'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a mesaj göndererek, ülkesinin İran'ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a devrimin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk ilişkilerine dayalı olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine dair temennisini belirterek, İran Cumhurbaşkanı'na sağlık ve başarılar, tüm İranlılara ise mutluluk ve refah diledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

