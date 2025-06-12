HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin'den Ukrayna açıklaması: "Putin: "Havada 80 binden fazla hedef imha edildi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da "Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi." dedi. Putin, İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarını belirtti.

Putin'den Ukrayna açıklaması: "Putin: "Havada 80 binden fazla hedef imha edildi"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da 2027-2036 yıllarında devlet silahlanma programı projesine ilişkin Rus yetkilileriyle toplantı yaptı.

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus hava savunma araçları, uzay ve robot sistemleri ile insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin önemini vurgulayarak, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500'ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100'ü Batı üretimidir." diye konuştu.

2025-06-12T151121Z_443195940_UP1EL6C166VO6_RTRMADP_3_RUSSIA-PUTIN-VETERANS

"İHA BİRLİKLERİ KURULACAK"

Çeşitli türdeki İHA'lara karşı mücadelenin yeni yaklaşım ve çözüm gerektirdiğini dile getiren Putin, bu alanın güncel olduğunu söyledi.

2025-06-12T181538Z_1693924866_UP1EL6C1EPZRL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-PUTIN

Putin, "Bu bağlamda, yeni devlet silahlanma programının, her türlü koşulda çalışabilen ve türü ne olursa olsun hava saldırı araçlarını etkili şekilde imha edebilen hava savunma sistemini sağlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarına işaret eden Putin, bunların hızlı gelişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

Putin, devlet silahlanma programı kapsamında dijital teknolojiler ile yapay zekanın silah sistemi ve askeri teçhizata entegre edilmesinin önemini vurguladı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya ve Almanya dışişleri bakanları, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştüİtalya ve Almanya dışişleri bakanları, ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
Genelkurmay Başkanı Gürak, Ebu Kasra ile görüştüGenelkurmay Başkanı Gürak, Ebu Kasra ile görüştü

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu gözyaşları içinde isyan etti

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Senatör yaka paça dışarı çıkarıldı, gözaltına alındı: "Elinizi üzerimden çekin"

Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Leroy Sane'den imzayı atar atmaz Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na mektup! Detayları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme hukuka uygun buldu

ABD Başkanı Trump: "İsrail'in İran'a saldırma ihtimali oldukça yüksek"

ABD Başkanı Trump: "İsrail'in İran'a saldırma ihtimali oldukça yüksek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.