Putin'in 'İstanbul' kararının perde arkası ortaya çıktı! Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"

Dünya bugün Türkiye'deki Rusya-Ukrayna temaslarına kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump önce "Perşembe ben de gelebilirim" deyip bugün ise yarını işaret etti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geliyor. Ancak Vladimir Putin Türkiye'ye gelmekle ilgili bir sinyal vermedi. Daily Mail'de Putin'in bu kararıyla ilgili dikkat çeken bir iddiaya yer verildi.

"SAĞLIĞININ KÖTÜYE GİTTİĞİ UZUN SÜREDİR DÜŞÜNÜLÜYORDU"

Putin'in 72 yaşında olmasına dikkat çekilen haberde, “İlerleyen yaşıyla birlikte sağlığının kötüye gittiğinden uzun süredir şüpheleniliyordu" dendi. Uzmanların Putin için "Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesi kalan enerjisinin çoğunu tüketti" dediği aktarıldı.

"PUTİN ARTIK YÜRÜYEN BİR ÖLÜ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

İngiltere'nin Ortak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alayının eski komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon Mirror'a şunları söyledi: “Benden daha iyi bilen analistler, Putin'in artık yürüyen bir ölü olduğuna, Ukrayna'daki savaşın onun sonunu getireceğine inanan insanlar var.”

"BOŞ YERE PARANOYAK DEĞİL”

İngiltere'nin önde gelen Rusya analistlerinden Bruce Jones iddiayı şöyle geliştirdi:

“Rusya'da işler asla demokratik bir şekilde sonlanmaz ve bu durum Putin için kötü. Yıllardır insanları öldürttü ve ordusundan bazılarına da bu şekilde davrandı - Moskova'da iyi kararlar vermeyen bir lider için bunun nasıl bir yol olduğunu biliyor. Yani muhtemelen boş yere paranoyak değil.”

"PUTİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEYEN ÇOK İNSAN VAR"

Afganistan'daki Birleşik Krallık kuvvetlerinin eski komutanı Albay Richard Kemp ise “Putin'in öldürülmesini isteyecek çok insan olduğunu” öne sürerek “Ancak Putin'in güvenliği o kadar sıkı ki, bunun mümkün olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri var ve ben şu an için bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyorum” diye konuştu.