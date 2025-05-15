Son dakika | Bugün İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni tarih! Putin'in kararıyla ilgili sözleri çok konuşulacak: "Haklı çıktım"

Son dakika haberi: Donald Trump'tan bir 'İstanbul' açıklaması daha geldi. Geçtiğimiz günlerde bugün İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmesi için İstanbul'a gelebileceğini söyleyen Trump yarını işaret etti.
Trump açıklamasında "Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için cuma günü Türkiye’ye gidebilirim" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü görüşmeler için Türkiye'ye gelmemesine değinen Trump, "'Ben gitmezsem Putin gelmez' dedim ve haklı çıktım" sözleriyle dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...
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