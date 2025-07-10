Putin Rus Bakanı görevden almıştı! İntihar eden Roman Starovoyt’un son sözleri ortaya çıktı

Kommersant gazetesinin aktardığına göre Starovoyt, istifasını duyurduktan sonra bakanlık çalışanlarının bulunduğu ortak mesajlaşma grubuna kısa bir not bıraktı. Eski bakan mesajında, “Ülke için faydalı bir işle meşgul oldum. Çok yaşayın” ifadelerini kullandı.

“GELECEK İÇİN HALA UMUT OLDUĞU” YÖNÜNDE TESELLİ EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞI İFADE EDİLDİ

Starovoyt’un görevden ayrıldığı gün bakanlık binasına gittiği, burada yardımcılarıyla olağan bir toplantı yaptığı belirtildi. Kararnamenin açıklanmasının ardından yakın bir yardımcısıyla özel olarak görüşen Starovoyt’un, “gelecek için hala umut olduğu” yönünde teselli edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde, eski bakanın Moskova yakınlarında yaşamına son verdiği bildirildi. Olay, ülkede derin bir üzüntüye ve tartışmalara yol açtı.