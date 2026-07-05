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Pütürge’deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Malatya Valisi Seddar Yavuz da yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Pütürge’deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

Pütürge ilçesi Örmeli Mahallesi’nde meşelik alanda çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla riskli alanlarda gerekli kontrollerin titizlikle devam ettiği, ilgili kurumların sahayı sürekli gözetim altında tuttuğu kaydedildi.

Pütürge’deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Pütürge
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