Sürekli gelişen teknoloji sayesinde bilgisayarlar, telefonlar ve sayısız elektronik cihaz daha donanımlı bir yapıya bürünmektedir. Günümüzde bu cihazlar iletişim ve bilgiye erişimin yanı sıra pek çok alanda işlev göstermektedir. Kişiler iş yaşamından eğitime, eğlenceden üretim süreçlerine kadar hayatın hemen her alanında bu akıllı cihazları kullanmaktadır. Dijital cihazlara olan ilgi arttıkça kullanıcıların performans beklentileri de yükselmektedir. Bu noktada bellek türleri kapsamında ram nedir sorusuna yanıt aranmaktadır.

RAM nedir, ne işe yarar?

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi kullandığımız tüm teknolojik cihazların en önemli bileşenlerinden biri RAM’dir. Bellek türleri arasında RAM cihazın geçici çalışma alanı olarak düşünülebilir. Bu bellek verilerin hızlı bir şekilde okunup yazılmasını sağlayarak işlemlerin anlık olarak ekranda görünmesine yardımcı olur.

Örneğin bir ofis programında belge düzenlerken yapılan bütün işlemler RAM üzerinde geçici olarak saklanır. Bu sayede her bir tuşa basıldığında ya da satır değiştirildiğinde sonuç direkt olarak görülebilir. Bu noktada cihazın hızını ve akıcılığını etkileyen faktörlerden biri RAM gücüdür.

RAM teknolojik bir cihazın geçici çalışma belleği olarak görev yapar. Dolayısıyla cihaz açıkken o anda kullanılan uygulama ve dosyaları geçici olarak yönetir. Bu sayede sistem veriye anında ulaşarak işlemleri hızlı bir şekilde yürütür.

Bilgisayarda ya da telefonda aynı anda birden fazla program açtığınızda tüm bunların verileri RAM üzerinde saklanır. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda her işlev anlık olarak tepki verir. Cihazın RAM kapasitesi ne kadar yüksekse aynı anda o kadar çok işlem sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.

Bu nedenle RAM cihaz performansının kalbinde yer alır demek yanlış olmaz. Eğer RAM kapasitesi yetersizse sistem geçici verileri sabit diske aktarmak zorunda kalır. Bu da cihazın yavaşlamasına ve uzun yükleme sürelerine sebep olur.

Yeterli RAM kapasitesine sahip bir cihaz ise aynı anda birden fazla uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilir. Bu kapasite özellikle oyun oynayan, video düzenleyen ya da yazılım geliştiren kullanıcılar için oldukça önemlidir. Gündelik işlerde RAM’in rolü şu şekildedir: