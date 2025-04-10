Ramazan ayı mailiyle gündem olmuştu! Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'a yönelik sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Köksal'ın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında, sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına yönelik Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli toplu mail atması olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski CEO'su olan mağdur Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli mail gönderdiği, şüpheli Köksal'ın da bu maile cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli, toplu mail gönderdiği anlatıldı.

"BASKI KURMA VE İRADELERİNİ ETKİLEME"

Aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mağdur ve çalışanlar üzerinde baskı kurmaya yönelik ifadeler olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde olduğu, şüphelinin şirketteki konumu, mağdurun CEO olarak görev yaptığı şirketin, şüphelinin CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu kaydedildi.

YAPTIĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ ANCAK ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur Ergün Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede, şirkette çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Vestel Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, daha önce gönderdiği mesajlar ile ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını, ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği aktarıldı.

Eleştirisinin kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği aktarıldı

Şüpheli Köksal'ın ise ifadesinde, söz konusu maili gruplarının iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını ancak yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmı seçildiği için tüm alıcılara mailin gönderildiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek bir çok kişiye mailin ulaştığını, söz konusu maili göndermekte ki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını, prosedürü gereği kutlama yapılacak durumlar ve bunların nasıl yapılacağının belli olduğunu, eleştirisinin de kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği kaydedildi.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ERGÜN GÜLER'DEN RAMAZAN TEBRİĞİ

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı için çalışanlarıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamamıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutlarını canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

GÜLER'İN MESAJI KÖKSAL'I RAHATSIZ ETTİ: "DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ise Güler'in bu mesajına cevaben tüm şirket çalışanlarının göreceği bir şekilde mail atarak tepki gösterdi. Köksal mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarıyı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum"

(İHA)