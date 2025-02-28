HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.02.2025 16:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kureyş Suresi, Müslüman kişilerin sıkça okuduğu surelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sure zammı sureler arasında bulunur. Bununla birlikte 4 ayetten oluşur ve bu özelliği ile Kur'an’daki kısa sureler arasında yer alır. Peki, ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir?

Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Kureyş Suresi sıklıkla okunur. Bu surede cahiliye döneminde Kureyş Kabilesine verilen ticari imtiyazlardan, zenginliklerden bahsedilir ve istikrar gibi konular anlatılır. Ayrıca surede Allah tarafından verilen nimetlere şükredilmesi gerektiği ve iyi bir kul olmanın önemine dikkat çekilir. Allah'ın Kureyş Kabilesine verdiği nimetlerden bahsederken, bunlar için yapılması gereken şükre delalet eder. Namaz esnasında da okunan Kureyş Suresi’nin faziletleri ve faydaları da sıklıkla merak edilen konulardan biridir.

Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir?

Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'de 602. sayfada yer almaktadır. Ayrıca Kur'an’ın içerisinde bulunan 106. sure olarak da bilinir. Adını Kureyş isimli kabileden alan Kureyş Suresi, kısa bir sure olmasına rağmen faziletleri açısından oldukça önemlidir. Suredeki şifalar göz önünde bulundurulduğunda her Müslüman kişinin devamlı okuması gereken sureler arasında yer almaktadır. Kureyş Suresi okumanın faziletleri arasında maddi ve manevi olarak faydalar bulunur. Bundan dolayı bu surenin ramazan ayı boyunca da sıklıkla okunması tavsiye edilir.

Kureyş Suresi okuyan kişilerin maddi ve manevi açıdan bolluk ve bereket elde edeceği söylenir. Kureyş Suresi’ni her gün aksatmadan okuyan kimseler kötülüklerden korunacaktır. Şer varlıklar bu kişilerden uzak olacaktır. Kureyş Suresinin düzenli aralıklarla okunması geçim sıkıntısı yaşayan kişilere maddi ferahlık sağlayacaktır. Bolluk ve bereket her zaman bu kişilerle olacaktır.

Herhangi bir mal edinen kişi, üzerine bu sureyi okursa o malın bereketlenmesini sağlayacaktır. Hastalıktan muzdarip insanların okuması halinde bu kişiler kolayca şifa bulacaktır. Bilhassa böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilerin her gün bu sureyi okuması tavsiye edilmektedir.

Düzenli bir şekilde Kureyş Suresini okuyan kişiler bereket kapılarını açacaktır ve fakirlik görmeden rahat bir ömür geçirecektir.

Bu sureyi okuyan kişiler düşmanlarının kötülüklerinden uzak olur.

Surenin düzenli bir şekilde okunması halinde kişiler güzel ahlaklı olur.

Vesveseler bu kişiden uzak olur.

Hasta bir kişinin okumasıyla birlikte hastaya da Kureyş Suresi okunması halinde o kişiye şifa olacaktır.

Günahlarının bağışlanmasını isteyen Müslümanların sürekli okuması gereken surelerden bir tanesidir.

Kureyş Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kişiler, güzel ahlaklı olmanın önemini bilip bunu devam ettirebilmek için her gün bu sureyi 7 kez okumalıdır. Ayrıca Kureyş suresini her gün 7 defa okuyan kişilerin yoksulluktan kurtulacağı ve zengin kişiler olacağı müjdesi verilir.

Sofraya oturulduğunda bu sure okunursa yiyeceklerden gelecek olan hastalıklara yakalanmazlar. Kureyş suresinin devamlı olarak okunması insanları her türlü kötülükten korumaya yardımcı olur. Cuma günleri yatsı namazından önce 1000 defa Kureyş Suresi’ni okuyan kişiler Hz. Muhammed'i (s.a.v.) rüyalarında görebilir.

Unutkanlık yaşayan kişilerin Kureyş Suresinin sürekli okuması hafızalarını güçlendirmelerini sağlar. Ayrıca böbrek rahatsızlığı çeken kişiler de bu sureyi düzenli olarak okudukları zaman hastalıkları ortadan kalkar. Diğer surelerde olduğu gibi Kureyş Suresi Müslümanların Allah'a daha yakın olmasını sağlar. Kureyş Suresini her gün okuyarak Allah’a şükreden kişilerin kazadan ve beladan korunmasını sağlayacaktır.

İslam’a inanan kişiler bu sureyi istedikleri zaman ve durumlarda okuyabilir. Zira bu surenin sağladığı birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca namaz kılarken de okunabilen dualar arasında yer aldığından sürekli okunan sureler arasında yer alır.

Bu surenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler kişilere her gün 7 defa bu sureyi okumaları tavsiye edilir. Zira bir kişi Allah'tan yardım istemek için bu sureyi okuduğunda mutlaka cevap bulacaktır. Tüm bunların yanı sıra bu sureyi Türkçe ya da Arapça olarak okumak mümkündür. Sureyi okuyanların anlamını da bilmesi oldukça önemlidir.

Kastamonu'da 3 camide teravih namazı hatimle kılınacakKastamonu'da 3 camide teravih namazı hatimle kılınacak
Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 8 şüpheli yakalandıBingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi, aranan 8 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan kuran ramazan ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.