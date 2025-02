Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir? Faydaları nelerdir? Ne zaman ve neden okunmalı?

Kureyş Suresi sıklıkla okunur. Bu surede cahiliye döneminde Kureyş Kabilesine verilen ticari imtiyazlardan, zenginliklerden bahsedilir ve istikrar gibi konular anlatılır. Ayrıca surede Allah tarafından verilen nimetlere şükredilmesi gerektiği ve iyi bir kul olmanın önemine dikkat çekilir. Allah'ın Kureyş Kabilesine verdiği nimetlerden bahsederken, bunlar için yapılması gereken şükre delalet eder. Namaz esnasında da okunan Kureyş Suresi’nin faziletleri ve faydaları da sıklıkla merak edilen konulardan biridir.

Ramazan ayında Kureyş Suresi okumanın fazileti nedir?

Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'de 602. sayfada yer almaktadır. Ayrıca Kur'an’ın içerisinde bulunan 106. sure olarak da bilinir. Adını Kureyş isimli kabileden alan Kureyş Suresi, kısa bir sure olmasına rağmen faziletleri açısından oldukça önemlidir. Suredeki şifalar göz önünde bulundurulduğunda her Müslüman kişinin devamlı okuması gereken sureler arasında yer almaktadır. Kureyş Suresi okumanın faziletleri arasında maddi ve manevi olarak faydalar bulunur. Bundan dolayı bu surenin ramazan ayı boyunca da sıklıkla okunması tavsiye edilir.

Kureyş Suresi okuyan kişilerin maddi ve manevi açıdan bolluk ve bereket elde edeceği söylenir. Kureyş Suresi’ni her gün aksatmadan okuyan kimseler kötülüklerden korunacaktır. Şer varlıklar bu kişilerden uzak olacaktır. Kureyş Suresinin düzenli aralıklarla okunması geçim sıkıntısı yaşayan kişilere maddi ferahlık sağlayacaktır. Bolluk ve bereket her zaman bu kişilerle olacaktır.

Herhangi bir mal edinen kişi, üzerine bu sureyi okursa o malın bereketlenmesini sağlayacaktır. Hastalıktan muzdarip insanların okuması halinde bu kişiler kolayca şifa bulacaktır. Bilhassa böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilerin her gün bu sureyi okuması tavsiye edilmektedir.

Düzenli bir şekilde Kureyş Suresini okuyan kişiler bereket kapılarını açacaktır ve fakirlik görmeden rahat bir ömür geçirecektir.

Bu sureyi okuyan kişiler düşmanlarının kötülüklerinden uzak olur.

Surenin düzenli bir şekilde okunması halinde kişiler güzel ahlaklı olur.

Vesveseler bu kişiden uzak olur.

Hasta bir kişinin okumasıyla birlikte hastaya da Kureyş Suresi okunması halinde o kişiye şifa olacaktır.

Günahlarının bağışlanmasını isteyen Müslümanların sürekli okuması gereken surelerden bir tanesidir.

Kureyş Suresi ne zaman ve neden okunmalı?

Kişiler, güzel ahlaklı olmanın önemini bilip bunu devam ettirebilmek için her gün bu sureyi 7 kez okumalıdır. Ayrıca Kureyş suresini her gün 7 defa okuyan kişilerin yoksulluktan kurtulacağı ve zengin kişiler olacağı müjdesi verilir.

Sofraya oturulduğunda bu sure okunursa yiyeceklerden gelecek olan hastalıklara yakalanmazlar. Kureyş suresinin devamlı olarak okunması insanları her türlü kötülükten korumaya yardımcı olur. Cuma günleri yatsı namazından önce 1000 defa Kureyş Suresi’ni okuyan kişiler Hz. Muhammed'i (s.a.v.) rüyalarında görebilir.

Unutkanlık yaşayan kişilerin Kureyş Suresinin sürekli okuması hafızalarını güçlendirmelerini sağlar. Ayrıca böbrek rahatsızlığı çeken kişiler de bu sureyi düzenli olarak okudukları zaman hastalıkları ortadan kalkar. Diğer surelerde olduğu gibi Kureyş Suresi Müslümanların Allah'a daha yakın olmasını sağlar. Kureyş Suresini her gün okuyarak Allah’a şükreden kişilerin kazadan ve beladan korunmasını sağlayacaktır.

İslam’a inanan kişiler bu sureyi istedikleri zaman ve durumlarda okuyabilir. Zira bu surenin sağladığı birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca namaz kılarken de okunabilen dualar arasında yer aldığından sürekli okunan sureler arasında yer alır.

Bu surenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler kişilere her gün 7 defa bu sureyi okumaları tavsiye edilir. Zira bir kişi Allah'tan yardım istemek için bu sureyi okuduğunda mutlaka cevap bulacaktır. Tüm bunların yanı sıra bu sureyi Türkçe ya da Arapça olarak okumak mümkündür. Sureyi okuyanların anlamını da bilmesi oldukça önemlidir.