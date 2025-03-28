HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

28.03.2025 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş izni verilecek.

Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak açık görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla, 09.00-17.00 saatlerinde arasında gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek.

Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak. İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

thumbs_b_c_cbea6b9edf6a3cf546cf0604ba7fe360

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bayramınız tatlı sağlığınız acı olmasın...Bayramınız tatlı sağlığınız acı olmasın...
Derenin rengi kırmızıya döndü!Derenin rengi kırmızıya döndü!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı cezaevi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık ifadesi ortaya çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık ifadesi ortaya çıktı

Eylemci Pikachu yine meydanlarda... Bu kez polisle poz verdi!

Eylemci Pikachu yine meydanlarda... Bu kez polisle poz verdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.