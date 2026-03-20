Ramazan Bayramı'nda sindirimi korumak için 5 altın öneri

Prof. Dr. Vedat Göral, bayramda yapılan küçük beslenme hatalarının büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

"KADEMELİ GEÇİŞ ŞART"

Ramazan boyunca vücudun daha az ve seyrek öğünlere alıştığını hatırlatan Prof. Göral, “Uzun süre aç kalan mideyi bayram sabahında bir anda ağır yiyeceklerle doldurmak sindirim sistemini zorlar. Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı, küçük porsiyonlarla ilerlenmelidir. Bayramda yapılan hatalardan biri de aç karnına tatlı yemek. Kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden oluyor bu da terleme, halsizlik, çarpıntı ve mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabilir. Tatlı mutlaka yemekten sonra, mümkünse 30 dakika ile 1 saat arasında tüketilmelidir” diye konuştu.

"ŞERBETLİ TATLILARA YÜKLENMEYİN"

Şerbetli ve hamurlu tatlıların sindirim sistemini zorladığını ifade eden Prof. Göral, “Bu tür tatlılar yerine sütlü ve daha hafif tatlılar tercih edilmelidir. Ayrıca porsiyon kontrolü çok önemlidir. Her ikram edilen tatlıyı tüketmek yerine sınır koymak gerekir. Her gidilen yerde tatlı yemek sindirim sistemine ciddi yük bindirir. Aynı şekilde misafire ısrarcı olmak da doğru değildir. Kişiler tabağını tamamen bitirmek zorunda hissetmemeli, az ve kontrollü tüketim tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"KIZARTILMIŞ VE AĞIR YEMEKLER TÜKETİLMEMELİDİR"

Beslenme tercihlerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Göral, “Kızartmalar, aşırı yağlı ve baharatlı yemekler mideyi yorar. Bunun yerine daha hafif, sulu ve sindirimi kolay yemekler tercih edilmelidir. Yemek sonrası oluşan uyku hali çoğu zaman fazla tüketimden kaynaklanır. Bunun önüne geçmek için 15-20 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler yapılmalıdır” dedi.

"DOĞRU İÇECEK SEÇİMİ ÖNEMLİ"

Bayram boyunca yeterli sıvı alımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, “Günde yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Su tek seferde değil, gün içine yayılarak içilmelidir. Bunun yanında şekersiz çay, ayran ve süt gibi içecekler tercih edilebilir. Bitki çayları da destekleyici olabilir” dedi.

Prof. Dr. Göral, aşırı yeme alışkanlığının bayramda en sık yapılan hatalardan biri olduğunu belirterek, “Az ve dengeli beslenmek, hem sindirim sistemini korur hem de gün boyu daha enerjik hissetmenizi sağlar. Önemli olan her şeyden biraz ama kontrollü tüketmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır