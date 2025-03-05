Ramazan’da mide kramplarını ve şişkinliğini nasıl önlersiniz: Uzmandan tavsiyeler…

Van’ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, iftara hafif yemeklerle başlanmasının ve sahurun kesinlikle atlanmamasının önemine vurgu yaparak, dengeli bir beslenme düzeninin hem mide sağlığını koruduğunu hem de gün boyu enerjik kalmayı sağladığını belirtiyor. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, bu yıl Ramazan'da yaklaşık 11 saatlik açlık süresi olduğunu ve bu dönemde bağırsak ile mide sisteminin dinlendiğini söyledi.

“İFTARA YAVAŞ YAVAŞ BAŞLAMAMIZ ÖNEMLİDİR”

İlçe Müdürü Kul, "Ancak iftar saatinde birden yemek yediğimizde, midede kramplar ve şişkinlik meydana gelebiliyor. Bu nedenle iftara yavaş yavaş başlamamız önemlidir. Ezan okunduğunda önce bir bardak su içmeli ve bir hurma yiyebiliriz ya da sadece su da tercih edebiliriz. Ardından bir iki dakika bekleyerek midemizin suyu karşılamasına ve kendine gelmesine fırsat vermeliyiz. Daha sonra çorbayla iftara başlayabiliriz. Ancak çorbanın hemen ardından ana yemeğe geçmek yerine, en az 15-20 dakika beklemeliyiz. Çünkü tüm gün aç kalan mide, bir anda yüklenildiğinde krampla kendini korumaya alır ve şişkinlik hissi oluşur. Bu arada namaz kılabilir, sofradakilerle sohbet edebilir veya kısa bir yürüyüş yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YEMEKTEN HEMEN SONRA ÇAY VE MEYVE TÜKETMEYİNİZ"

Ana yemeğe geçildiğinde porsiyonun kontrolü yapılması gerektiğini ve yemekten hemen sonra çay içilmemesi gerektiğini dile getiren Kul, "Açken gözümüz doymayabilir ve gereğinden fazla yemek alabiliriz, ancak uzun süren açlık sonrası midemiz küçülmüştür ve eskisi kadar yemek yiyemeyiz. Bu yüzden normalde tükettiğimiz miktardan daha az yemeye özen göstermeliyiz. Ayrıca yemekleri yavaş yemek, sindirim sistemimizin rahat çalışmasını sağlar ve mide kramplarını önler. Yediğimiz yiyeceklerin seçimi de oldukça önemlidir. Aşırı yağlı yemeklerden kaçınmalı, sadece et içeren yemekler yerine sebzeli yemekleri de tercih etmeliyiz. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pirinç pilavı yerine ise bulgur pilavı tercih edilmelidir. Yemekten hemen sonra oturup bir demlik çay içmek de sindirimi olumsuz etkiler. Çayın içindeki tanen maddesi, yemekle aldığımız bazı vitaminlerin ve demirin emilimini engelleyebilir, bu da uzun vadede kansızlık ve vitamin eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle çay içmek için en az bir saat beklemek gerekir. Meyve tüketmek istiyorsak da yemekten en az iki saat sonra yemeliyiz" dedi.

“SAHURDA HAFİF VE BESLEYİCİ YİYECEKLER TÜKETMELİYİZ”

Yemekten hemen sonra uyumanın sağlık açısından uygun olmadığını vurgulayan Kul, şunları ekledi: "Vücudumuzun belirli bir yemek ritmi ve biyolojik döngüsü vardır. Bu yüzden sahura kalkmak oldukça önemlidir. Sahurda çok fazla yemek yemekten kaçınmalı, hafif ve besleyici yiyecekler tüketmeliyiz. Özellikle bol su içmek, yumurta, yoğurt ve tuzsuz peynir gibi protein ağırlıklı besinleri tercih etmek faydalı olur. Tuzlu gıdalardan kaçınmalıyız çünkü gün boyunca susuz kalacağımız için böbreklere fazladan yük bindirmemeliyiz. Yumurtanın proteini kaliteli olduğu için hem tokluk hissi sağlar hem de mide ve bağırsakları yormaz. Bu önerilere dikkat ederek Ramazan ayında daha sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabilir ve sindirim sistemimizi koruyabiliriz” dedi.

(İHA)