Ramazan kolisi dağıtımları hız kesmeden devam ediyor: Hedef 13 bin aile...

Belediyenin bu yardımları, hem merkezde hem de ilçelerdeki yoksul ve muhtaç vatandaşlara ulaştırılacak. Öte yandan, 10 bin kişiye adrese teslim iftar yemeği hizmeti de devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında hayırseverlik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

DAĞITIMLAR BAŞLADI

Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu 13 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı.

10 BİN KİŞİYE ADRESE TESLİM İFTAR YEMEĞİ

Van Büyükşehir Belediyesi merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bir yandan kentte yoksul ve yardıma muhtaç 10 bin kişiye adrese teslim iftar yemeği dağıtırken bir yandan da 13 bin aileye Ramazan kolisi dağıtmaya başladı.

KOLİLERİN İÇİNDE NE BULUNUYOR?

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek gıda kolilerini teslim ediyor. Kapıda teslim edilen Ramazan kolilerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, nohut, toz şeker, çay, zeytin, makarna, sıvı yağ, salça, zeytin, tuz ve un bulunuyor.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır