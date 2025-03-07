Ramazan sohbetlerine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’da eşlik etti…

Ramazan’ın, birlik, beraberlik ve paylaşmanın pekiştiği bir dönem olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Ramazan, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir ay. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sohbetleriyle bu güzel gecede vatandaşlarımızla buluştuk. Komşularımızın yoğun ilgisi, ilçemizde Ramazan ruhunun ne kadar güçlü yaşandığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Öztekin programın sonunda Hatipoğlu'na çiçek takdim ederek, alanı dolduran vatandaşlara programa gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca Eşref Ziya Terzi, İbrahim Sadri, Mustafa Karataş, Dursun Ali Erzincanlı, Ömer Karaoğlu, Hayati İnanç, Serdar Tuncer, Mustafa Cihat ve Saliha Erdim gibi tanınmış isimler de sohbet ve söyleşi programlarıyla Kağıthanelilerle bir arada olacak.

(İHA)

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