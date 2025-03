Ramazanda Fetih Suresi ne zaman okunur? Ramazanda Fetih Suresi kaç kere okunmalı?

Kur'an’da yer alan Fetih Suresi, Hz. Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması'ndan dönüşü esnasında Mekke'nin fethedilmesi ile ilgili olarak indirilen ve Medine'de okunduğu rivayet edilen bir suredir. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu sure hakkında "her şeyden daha değerli, güzel bir sure" dediği de bilinmektedir. Fetih Suresi'nin adı, suredeki ayetlerde yer alan "fethan mubinen" ifadesinden gelmektedir. Bu ifadenin ise açıkça bir zaferi belirttiği söylenmektedir. Fetih Suresi'nin içeriğinde İslam'ın yayılarak yükselmesi, inananların samimiyeti, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti gibi konular ele alınmaktadır.

Ramazan'da Fetih Suresi ne zaman okunur?

Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim’de yer alan diğer tüm surelerde olduğu gibi Allah’ın uygunsuz bulduğu durumlar haricinde her yerde ve her zaman okunabilir. Ayrıca bu surenin okunacağı daha faydalı, daha faziletli olduğu bazı günler ve belirli vakitler de bulunmaktadır. İbadet etmenin öneminin vurgulandığı ramazan ayı da bu önemli olan zamanlardan biridir.

Ramazan ayının ilk günü ve cuma günleri gibi mübarek kabul edilen günlerde ve bilhassa cuma namazından önce Fetih Suresi'nin okunması oldukça faziletli olarak kabul edilir. Bu vakitlerde Fetih Suresi'nin okunması halinde Allah’ın kişiyi koruması altına alacağı belirtilmiştir.

Yüce Allah, İslam’ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim’i tüm insanların okuması, anlamaya gayret etmesi, içerisinde anlatılan kıssalardan ve durumlardan ders alması, Allah’ın vermiş olduğu emirleri ve yasakları bilip yaşamlarında uygulamaları için yollamıştır.

Kur'an’da bulunan her surede olduğu üzere öncelik Allah’ın insanlara vermek istediği mesajları almak, unutmamak ve Allah’tan sevabını almayı umarak okunmalıdır. Bu sure İslam dinine aykırı olmayan herhangi bir amaç ile okunursa Allah’ın onu bahşetmesi için de okunur.

Hadislerde rivayet edildiğine göre; “Kim Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke fethedilir iken Resulallah ile birlikte bulunmuş gibi olur.”

Ramazanda Fetih Suresi kaç kere okunmalı?

Fetih Suresi’nin ramazan ayında okunmasının ne kadar faziletli olduğu ile ilgili birtakım hadisler mevcuttur. Hz. Muhammed (s.a.v.); “Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur” şeklinde belirtmiştir.

Ayrıca Resulallah (s.a.v.) şu şekilde buyurmuştur: Bir kişi Ramazan’ın ilk gecesinde Fetih Suresi'nin tamamını baştan sona kadar okursa, bu ibadeti de sadece Allah’ın rızası için yaparsa, gelecek yıl aynı güne kadar Allah bütün bir sene boyunca okuyan kişiyi himayesi altına alır.

Veli kimselerden birinin belirttiğine göre ise “Ramazan ayının ilk gününde Fetih Suresi'nin 3 defa arka arkaya okunması, Allah tarafından okuyan kişiye gelecek sene aynı gün gelene kadar rızkının bereketlenerek verilmesine vesile olur.”

Belirtilen bu hadislerde görüldüğü üzere, Fetih Suresi'nin ramazan ayında okunması oldukça faziletli bir ibadettir. Ramazan'ın ilk gecesi namaz kılarken bu sureyi okuyan kişi, bütün sene boyunca Allah'ın koruması altında olacaktır. Surenin ramazan ayının ilk gününde 3 kez art arda okunması, okuyan kişinin o sene boyunca bol bol rızk sahibi olacağı belirtilmektedir.

Kur'an’da yer alan sureler, istenilen herhangi bir zamanda istenildiği sayıda okunabilir. Bu sureleri okurken önemli olan kalpten bir şekilde okunmasıdır. Ayrıca bu faziletleri elde etmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için Ramazan ayında Fetih Suresi'ni okumak son derece önemlidir.