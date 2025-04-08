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Rapçi Massaka, suç örgütünü övmek gerekçesiyle gözaltına alındı

Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaptığı gerekçesiyle rapçi 'Massaka' gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun İtalya’da cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Rapçi Massaka, suç örgütünü övmek gerekçesiyle gözaltına alındı

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLUYU ÖVÜCÜ KLİPLER YAYINLADIĞI BELİRLENDİ

Ekol TV'nin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya rapçi
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