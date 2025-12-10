HABER

Rastgele durdukları araçtan 2 tona yakın çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız: Mide bulandıran görüntü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonette 1 ton 900 kilo bozuk et ele geçirildi. Tüketilemez durumda olan etler imha edilirken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta ele geçirilen 1 ton 900 kilogram bozulmuş et imha edildi.

HEPSİ BOZUK

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimler sırasında Sanayi Sitesi yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde bozulmuş olduğu tespit edilen 1 ton 900 kilogram et ele geçirildi.

EKİPLER TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Nizip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede tüketim için uygun olmadığı tespit edilen etler imha edildi.

Olayla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep et fiyatları kamyon
