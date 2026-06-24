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Ray-Ban logosu yok, fiyat daha düşük: Meta yeni akıllı gözlüğünü tanıttı

Meta, 299 dolardan başlayan yeni Meta Glasses akıllı gözlük serisini duyurdu. Yeni gözlüklerde, Ray-Ban veya Oakley markası yer almıyor.

Ray-Ban logosu yok, fiyat daha düşük: Meta yeni akıllı gözlüğünü tanıttı
Enes Çırtlık

Meta'nın duyurduğu yeni akıllı gözlükler, Ray-Ban'in çatı şirketi EssilorLuxottica ile birlikte geliştirildi.

Buna rağmen ürünler Ray-Ban ya da Oakley markasıyla satılmayacak. Meta Glasses adıyla gelecek cihazlar, üç farklı tasarım seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ray-Ban logosu yok, fiyat daha düşük: Meta yeni akıllı gözlüğünü tanıttı 1

Yeni gözlükler, Meta'nın giriş seviyesi ikinci nesil Meta Ray-Ban gözlüklerinden en az 80 dolar daha ucuz olacak.

Meta ayrıca yeni gözlükler için bir şarj standı da tanıttı.

EKRAN YOK AMA KAMERA VE YAPAY ZEKA VAR

CNBC'de yer alan habere göre, Meta Glasses modelinde yerleşik bir ekran bulunmuyor.

Buna karşılık cihazda kamera ve kişisel hoparlörler yer alıyor. Kullanıcılar gözlük üzerinden Meta'nın yapay zekasıyla konuşabilecek.

Ray-Ban logosu yok, fiyat daha düşük: Meta yeni akıllı gözlüğünü tanıttı 2

Bu sayede çevrelerinde gördükleri şeyleri anlamak, çeviri yapmak, fotoğraf çekmek veya video kaydetmek mümkün olacak.

Şirket geçen yıl, lenslerinde yerleşik ekran bulunan Ray-Ban Display gözlüklerini de duyurmuştu. Bu modelin fiyatı 799 dolar olarak açıklanmıştı.

Ray-Ban logosu yok, fiyat daha düşük: Meta yeni akıllı gözlüğünü tanıttı 3

REKABET DE ARTIYOR

Akıllı gözlük pazarında rekabet de hızlanıyor.

Google, Warby Parker ile birlikte Gemini yapay zeka modelini kullanan yeni bilgisayarlı gözlükler geliştirdiğini açıklamıştı.

Snap ise geçtiğimiz hafta Specs adını verdiği 2.195 dolarlık akıllı gözlüğünü duyurmuştu. Snap CEO'su Evan Spiegel, bu cihazı akıllı telefonun halefi olarak konumlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı gözlük Meta
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