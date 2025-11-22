HABER

Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını oğul Yazıcıoğlu 45 yıl sonra bulup satın aldı

Türkiye'nin 'efsane valisi' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun başkan oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam cipini yıllar sonra bulup satın alarak restore ettirmeye başladı. Yazıcıoğlu, "Bir mahalle gezisinde aracı gördüm. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı" dedi.

Mustafa Fidan

Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve Türk idareciliğinin efsane isimleri arasında yer alan Vali Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce kullandığı beyaz cip, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

1985 yılında Reşadiye’nin Muratkaya Köyü ilkokulu açılışına da bizzat bu araçla giden Yazıcıoğlu’nun makam cipi, yıllar sonra bir mahalle ziyaretinde Başkan Yazıcıoğlu’nun karşısına çıktı. Aracı görünce büyük bir hayrete düşen Yazıcıoğlu, sahibiyle görüşerek aracı şahsi olarak satın aldı. Cip, şu anda kapsamlı bir bakım sürecine alındı.

"BABAMIN EMANETİNİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ"

Aracın kendisi için büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat’ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi.

"TOKATLI ESNAF DA ÇOK HASSAS DAVRANIYOR"

Aracın motorundan iç döşemesine kadar yenilendiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu; "Boya yapıldı, iç döşemeler değişiyor, motor aksamındaki sorunlar gideriliyor, lastikleri yenileniyor.

Tokatlı esnafımız rahmetlinin emaneti diye çok hassas davranıyor. Ben acele ediyorum ama onlar dört dörtlük bir iş çıkarmak istiyor. Hak veriyorum; kıymetli bir şey. Babamın ilk valiliği sırasında kullandığı makam arabası, dolaştı dolaştı tekrar aileye nasip oldu" diye konuştu.

"ÖZEL PROGRAMLARDA MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM"

Başkan Yazıcıoğlu, aracı resmi makam aracı olarak değil, özel günlerde babasını anmak için kullanacağını dile getirerek; "Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkân sağlıyor, biz de devletimize milletimize feda olsun diyerek kendi imkânlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma da kalacak inşallah" şeklinde konuştu.

"RAHMETLİYE TOPLUMDAN BÜYÜK BİR SEVGİ VAR"

Türkiye’nin farklı şehirlerinde de Recep Yazıcıoğlu’nun kullandığı araçların korunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, Tokat’ta da benzer bir vefanın yaşanmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek; "Erzincan’da da aynı marka bir aracın hala pırıl pırıl muhafaza edildiğini görmüştüm. Rahmetliye toplumdan büyük bir sevgi var. Bu araç da o sevginin bir yansıması olacak" dedi.

22 Kasım 2025
