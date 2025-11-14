Red Dead Redemption geri dönüyor: PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek!

Oyun dünyasının klasik yapımlarından biri olarak kabul edilen Red Dead Redemption için oyunseverlere önemli bir duyuru geldi. Bu duyuruya göre, Rockstar Games, 2010 yapımı oyununu modern konsollara ve mobil platformlara getiriyor.

RED DEAD REDEMPTION İÇİN MÜJDE! MODERN KONSOLLAR VE TELEFONA GELİYOR

Rockstar’ın 2010 yapımı oyunu Red Dead Redemption, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch 2 ile birlikte iOS ve Android’e geliyor.

GameSpot'ta yer alan habere göre, Red Dead Redemption'ın yeni sürümleri 2 Aralık’ta çıkacak. Oyunun iOS ile Android versiyonları Netflix aracılığıyla yayınlanacak. Oyun ayrıca zombi temalı popüler Undead Nightmare modunu da içerecek.

Rockstar, PS5 ve Xbox Series X ile S’te “akıcı 60 kare/sn deneyimi”nin yanı sıra “geliştirilmiş görüntü kalitesi, HDR desteği ve 4K’ya kadar çözünürlük” vaat ediyor. Şirket, Switch 2 için ise konsolun gücünden “tam anlamıyla yararlanarak” DLSS, HDR, fare kontrolü desteği ve “yüksek çözünürlükte aynı akıcı 60 kare/sn oynanış” sunduğunu açıkladı.

PS4, SWİTCH VEYA XBOX ONE İÇİN ÜCRETSİZ DİJİTAL YÜKSELTME

PS4, Switch ya da Xbox One’da geriye uyumluluk üzerinden Red Dead Redemption sahibi olanlar yeni sürüm için ücretsiz dijital yükseltme alabilecek. PS4 sürümüne sahip olan herkes önceki PS4 kayıt dosyalarını kullanarak kaldıkları yerden devam edebilecek, Switch 2 oyuncuları ise önceki Nintendo Switch konsolundaki kayıt verilerini sürdürebilecek.

RED DEAD REDEMPTION, PS PLUS’A GELİYOR

Buna ek olarak Rockstar, Red Dead Redemption’ın yeni sürümünün 2 Aralık’ta PlayStation Plus Oyun Kataloğu’na ekleneceğini de duyurdu. Ayrıca aynı gün GTA+ abonelik servisine de eklenecek.

PEKİ YA RED DEAD REDEMPTION 2?

Red Dead Redemption 2’nin Switch 2’ye gelmesi ve PS5 ile Xbox Series X ve S için güncellenmiş versiyonlarının çıkacağına dair bazı söylentiler de var.

Söylentilerde yer alan bu versiyonların 2025’te çıkış yapacağı; ayrıca bir GTA 4 remaster’ının da bu yıl yayınlanabileceği söyleniyor.

Rockstar’ın merakla beklenen oyunu GTA 6'nın ise bildiğiniz üzere son olarak Kasım 2026’da çıkması planlanıyor.