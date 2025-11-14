HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Red Dead Redemption geri dönüyor: PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek!

GTA olarak bilinen Grand Theft Auto serisinin yapım şirketi Rockstar Games’in 2010 yapımı oyunu Red Dead Redemption için oyunseverlere müjde geldi. Western temalı oyunun; PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch 2 ile birlikte iOS ve Android’e geleceği duyuruldu.

Red Dead Redemption geri dönüyor: PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek!
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının klasik yapımlarından biri olarak kabul edilen Red Dead Redemption için oyunseverlere önemli bir duyuru geldi. Bu duyuruya göre, Rockstar Games, 2010 yapımı oyununu modern konsollara ve mobil platformlara getiriyor.

RED DEAD REDEMPTION İÇİN MÜJDE! MODERN KONSOLLAR VE TELEFONA GELİYOR

Rockstar’ın 2010 yapımı oyunu Red Dead Redemption, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch 2 ile birlikte iOS ve Android’e geliyor.

Red Dead Redemption geri dönüyor: PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek! 1

GameSpot'ta yer alan habere göre, Red Dead Redemption'ın yeni sürümleri 2 Aralık’ta çıkacak. Oyunun iOS ile Android versiyonları Netflix aracılığıyla yayınlanacak. Oyun ayrıca zombi temalı popüler Undead Nightmare modunu da içerecek.

Rockstar, PS5 ve Xbox Series X ile S’te “akıcı 60 kare/sn deneyimi”nin yanı sıra “geliştirilmiş görüntü kalitesi, HDR desteği ve 4K’ya kadar çözünürlük” vaat ediyor. Şirket, Switch 2 için ise konsolun gücünden “tam anlamıyla yararlanarak” DLSS, HDR, fare kontrolü desteği ve “yüksek çözünürlükte aynı akıcı 60 kare/sn oynanış” sunduğunu açıkladı.

PS4, SWİTCH VEYA XBOX ONE İÇİN ÜCRETSİZ DİJİTAL YÜKSELTME

PS4, Switch ya da Xbox One’da geriye uyumluluk üzerinden Red Dead Redemption sahibi olanlar yeni sürüm için ücretsiz dijital yükseltme alabilecek. PS4 sürümüne sahip olan herkes önceki PS4 kayıt dosyalarını kullanarak kaldıkları yerden devam edebilecek, Switch 2 oyuncuları ise önceki Nintendo Switch konsolundaki kayıt verilerini sürdürebilecek.

Red Dead Redemption geri dönüyor: PS5’ten iPhone’a kadar birçok yerde oynanabilecek! 2

RED DEAD REDEMPTION, PS PLUS’A GELİYOR

Buna ek olarak Rockstar, Red Dead Redemption’ın yeni sürümünün 2 Aralık’ta PlayStation Plus Oyun Kataloğu’na ekleneceğini de duyurdu. Ayrıca aynı gün GTA+ abonelik servisine de eklenecek.

PEKİ YA RED DEAD REDEMPTION 2?

Red Dead Redemption 2’nin Switch 2’ye gelmesi ve PS5 ile Xbox Series X ve S için güncellenmiş versiyonlarının çıkacağına dair bazı söylentiler de var.

Söylentilerde yer alan bu versiyonların 2025’te çıkış yapacağı; ayrıca bir GTA 4 remaster’ının da bu yıl yayınlanabileceği söyleniyor.

Rockstar’ın merakla beklenen oyunu GTA 6'nın ise bildiğiniz üzere son olarak Kasım 2026’da çıkması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrika yerleşkesinde çıkan yangında 6 işyeri zarar gördüFabrika yerleşkesinde çıkan yangında 6 işyeri zarar gördü
Kütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediKütahya’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Anahtar Kelimeler:
PlayStation Nintendo Switch Rockstar Games Xbox iOS Oyun android
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.