Reflü Hastaları dikkat! Ramazan'da beslenme şekliniz çok önemli: Nelere dikkat edilmelidir? Uzmanlar uyardı...

Ramazan ayında reflü sorunu yaşayan kişilerin, mide asidini artırmayacak ve reflü şikâyetlerini tetiklemeyecek şekilde beslenmesi gerekir.

Prof. Dr. Kocaman, "Gün boyu aç kalındığı için iftarda hızla ve büyük porsiyonlarla yemek tüketmek mideyi gereğinden fazla doldurur. Mide basıncını artırarak mide asidinin yemek borusuna kaçmasına neden olur. Yemeklerin yavaş yenmesi, lokmaların iyi çiğnenmesi ve midenin birden aşırı doldurulmaktan kaçınılması reflü şikâyetlerinin oluşumunu engeller veya şiddetini azaltır" diye konuştu.

"GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇINILMALIDIR"

Ramazan ayında reflü sorunu yaşayan kişilerin, mide asidini artırmayacak ve reflü şikâyetlerini tetiklemeyecek şekilde beslenmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kocaman, "Oruç süresince mide uzun süre boş kaldığı için iftar ve sahurda yapılan yanlış tercihler reflü şikayetlerini şiddetlendirebilir. İftarda ılık su ve hurma ile orucu açtıktan sonra az yağlı bir çorba içmek mideyi beslenme ve sindirime hazırlayacaktır. Domates, portakal suyu, gazlı içecekler gibi mide asidini artırabilecek besinlerden kaçınılmalıdır. Yemek sonrası şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tercih edilebilir. Mide boşalmasını geciktirerek reflüyü artırabilecek kızartma ve aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir" dedi.

"KIZARTMALAR, AĞIR HAMUR İŞLERİ MİDEYİ YORABİLİR"

Ramazan ayında yapılan bazı beslenme hatalarının reflüyü tetikleyerek mide yanması, ekşime, geğirme ve göğüs ağrısı gibi şikâyetleri artırabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kocaman, şu bilgileri paylaştı: "Gün boyu aç kalındığı için iftarda hızla ve büyük porsiyonlarla yemek tüketmek mideyi gereğinden fazla doldurur. Mide basıncını artırarak mide asidinin yemek borusuna kaçmasına neden olur. Yemeklerin yavaş yenmesi, lokmaların iyi çiğnenmesi ve midenin birden aşırı doldurulmaktan kaçınılması, reflü şikayetlerinin oluşumunu engeller veya şiddetini azaltır. Kızartmalar, ağır hamur işleri, yağlı etler mide boşalmasını geciktirerek reflü riskini artırır. Izgara, haşlama veya fırın yöntemleriyle pişirilmiş hafif yemeklerin tercih edilmesi reflüyü engelleyebilir. Sahuru atlamak mideyi uzun süre boş bırakarak asit üretimini artırır. Gazlı içecekler, asitli meyve suları (portakal, limon, greyfurt gibi) mide asidini artırarak reflüyü tetikler" dedi.

"ORUÇ, HAFİF VE BESLEYİCİ BESİNLERLE AÇILMALIDIR"

Uzun süren açlık sonrası iftarda nelere dikkat etmememiz gerektiğini anlatan Prof. Dr. Demirel, "Ramazan ayında uzun saatler süren açlıktan sonra iftarda yapılan yanlış beslenme alışkanlıkları mideye ciddi yük bindirebilir, reflüyü tetikleyebilir ve sindirim problemlerine yol açabilir. Bu yüzden, iftarda aşırı yemek yemek yerine dengeli ve aşamalı bir beslenme düzeni tercih edilmelidir. Oruç, hafif ve besleyici besinlerle açılmalıdır. Mideye bir anda yüklenmemek için çorba içtikten sonra 10-15 dakika bekleyip, ana yemeğe geçmek sindirim sistemine zaman tanıyacaktır. Ana yemekten sonra 30-45 dakika bekleyerek tatlı veya meyve tüketmek mideyi yormadan sindirimi destekler. İftardan sonra bol su içmek sindirimi kolaylaştırır. Bu beslenme düzeni sayesinde hem sindirim sistemi korunur hem de reflü ve mide sorunları önlenebilir" dedi.

"KAHVE TÜKETİLMEMELİ, ÇAY SINIRLI OLMALI"

Prof. Dr. Kocaman, "Özellikle mide asidini artırma kabiliyeti olan kahve tüketiminden uzak durulmalıdır. İçecek olarak bitki çayları tercih edilebilir. Ramazan ayının ikinci önemli ritüeli olan sahurda ise kompleks karbonhidratlar tüketilmelidir. Tam tahıllı ekmek ve yulaf gibi besinler mideyi uzun süre tok tutma özellikleri nedeniyle tercih edilmelidir. Protein içeriği açısından zengin olan haşlanmış yumurta, az yağlı peynir ve yoğurt gibi besinler mideyi uzun süre dengede tutacağı için tüketilebilir" dedi.

"SAHUR SONRASI 30-60 DAKİKA DİK POZİSYONDA KALMAK REFLÜ RİSKİNİ AZALTIR"

Prof. Dr. Kocaman, "Yemek yedikten sonra mide asidi aktif hale gelir. Yatar pozisyona geçmek mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırır ve reflü semptomlarını artırır. Mide dolu olduğu için yatarken sindirim yavaşlar, şişkinlik ve rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Uyku sırasında sindirim sistemi daha yavaş çalışır. Yatmadan önce yemek yemek, kilo alımına ve mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Yemek sonrası mide yoğun bir şekilde çalışırken uyumak, huzursuz bir uykuya ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. En az 30-60 dakika dik pozisyonda kalmak reflü riskini azaltır. Sahurdan sonra hafif hareketler yapmak (örneğin kısa bir yürüyüş) sindirimi kolaylaştırır. Yatarken baş kısmını yüksekte tutmak mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önleyebilir" dedi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır