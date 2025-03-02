Refüje çıkan kamyonet ağaçları devirip, direğe çarparak durabildi

Olay, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T., idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje çıkıp ağaçları devirip ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın hurdaya döndüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri ise aracın kaza yerinden kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için yoğun çaba gösterdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır