Refüje girip yan yatan araçta 1kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak orta refüje girip yan yatan hafif ticari araçta bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A., idaresindeki 35 CFT 531 plakalı hafif ticari araç, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje girdi. Sürüklenerek yan yatan araçtan dışarı fırlayan M.K., isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve R.K., isimli şahıs ise yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazada yan yatan araç ekiplerin uzun uğraşları sonrası girdiği refüjden vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka götürülürken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

