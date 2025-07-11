Rekabet Kurulu inceleme başlatmıştı! Spotify'dan Türkiye açıklaması geldi: 'Ülkeden çekilmek de seçenekler arasında'

Rekabet Kurulu tarafından geçtiğimiz hafta hakkında inceleme başlatılan dijital müzik servisi Spotify'dan Türkiye açıklaması geldi.

'PAZARDAKİ FAALİYETLERİN ASKIYA ALINMASI VEYA TÜRKİYE’DEN TAMAMEN ÇIKILMASI OLASILIKLAR MASADA'

Dijital müzik servisi Spotify yetkilileri, Rekabet Kurumu’nun başlattığı incelemeyle ilgili olarak Türk yetkililerle iş birliği içinde çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. NTV'de yer alan habere göre, İngiliz The Times gazetesine konuşan yetkililer, yaşanan süreç nedeniyle “pazardaki faaliyetlerin askıya alınması veya Türkiye’den tamamen çıkılması” gibi olasılıkların da masada olduğunu ifade etti.

Sürecin başlangıcında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, platformda yer alan bazı çalma listelerinde toplumun dini ve kültürel değerlerine aykırı içerikler bulunduğunu belirterek, bu durumun hukuki bir meseleye dönüştüğünü ve adli sürecin başlatılması gerektiğini söylemişti. Mumcu ayrıca, yetkili kurumları da bu konuda göreve çağırmıştı.

REKABET KURULU TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Daha sonra Rekabet Kurumu, Spotify hakkında resmi inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

Spotify Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklamasında ise işbirliğine açık olunduğunu belirtmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.

Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."