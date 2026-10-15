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Reklamına kız yurdunu alet etti! İşletme hemen kapatıldı

Akılalmaz olayın adresi İstanbul! Başakşehir'de bir kafe reklamında, "5 bin kişilik kız öğrenci yurdunun hemen karşısı" ifadesini kullandı. Sosyal medyada tepki çeken sözlerin ardından kafe hemen kapatıldı.

Reklamına kız yurdunu alet etti! İşletme hemen kapatıldı
Ufuk Dağ

İstanbul Başakşehir'de binlerce kız öğrencinin kaldığı yurdun hemen karşısında bulunan bir kafenin tanıtımı, sosyal medyada tepki çekti.

Reklamına kız yurdunu alet etti! İşletme hemen kapatıldı 1

Tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı: "Başakşehir'in yeni piyasa mekanını duydunuz mu? Mavera Comfort'taki beş bin kişilik kız öğrenci yurdunun tam karşısındaki Mikel kafede, özellikle geniş otomobil kültürüne sahip beyler, bu kültürlerini sergilemek üzere kafede sık sık bir araya gelmeye başlamışlar. İçerde birden çok ateş çukurları var. Burada engin otomobil kültürüne sahip beyler yalnız kalplerini ısıtıyorlar. Birlikte gitmek istediğin arkadaşlarına gönder."

“5 BİN KİŞİLİK KIZ YURDUNUN KARŞISINDA”

Yaklaşık 5 bin kız öğrencinin kaldığı yurdun reklamda özellikle vurgulanması, sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Kullanıcılar, öğrencilerin yaşadığı alanın erkek müşterileri kafeye çekmek için tanıtım unsuru olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından Başakşehir Belediyesi işletmeyle ilgili harekete geçti. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu kafe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Öğrenci yurdu kafe
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