Reklamlı ChatGPT, Google DeepMind CEO'sunu şaşırtmış! Peki Gemini'a da gelecek mi? İşte yanıtı...

Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis Axios'a, OpenAI'ın ChatGPT'ye reklamları getirme konusunda bu kadar hızlı hareket etmesine "biraz şaşırdığını" söyledi.

GEMINI'A REKLAM GELECEK Mİ?

Nobel ödüllü Hassabis, Google'ın Gemini asistanının şu anda reklamları dahil etmek gibi "bir planı olmadığını" söyledi ve yapay zeka asistanlarına reklamların aceleyle getirilmesinin kullanıcı güvenini sarsabileceği konusunda uyardı.

Hassabis, ekibinin reklamlar konusunda çok dikkatli düşündüğünü ve kullanıcıların OpenAI'ın değişikliklerine nasıl tepki verdiğini izleyeceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

OpenAI, geçtiğimiz hafta önümüzdeki haftalarda ABD'de reklamları test etmeye başlayacağını duyurmuştu.

Şirket, ChatGPT'nin yanıtlarının reklamverenlerden etkilenmeyeceğini, ancak kullanıcıların konuşmalarının gizli kalmakla birlikte görecekleri reklamları şekillendireceğini belirtiyor.