Resident Evil Requiem'in yeni oynanış videosu yayınlandı: Oyunculardan 'demo' tepkisi!

Bu yılın en büyük oyunlarından biri olan ve Capcom'un sevilen aksiyon-korku serisi Resident Evil'ın bir sonraki ana oyunu olan Resident Evil Requiem (Resident Evil 9), ilk olarak geçen yıl Summer Game Fest'te 27 Şubat 2026 çıkış tarihiyle duyurulmuştu. Ekim ayı sonunda ön siparişleri açılan oyun için geliştiriciler; Xbox Series X|S, Windows PC, PS5 ve Nintendo Switch 2 platformlarındaki yaklaşan lansmanı öncesinde detaylı bir oynanış özeti paylaştı.

GRACE İLE LEON ARAISNDAKİ OYNANIŞ FARKLARI

Windows Central'da yer alan habere göre; Resident Evil Showcase'in ana etkinliği olan bu sunum, büyük ölçüde hayranların favorisi DSO ajanı Leon Kennedy ile Requiem'in yeni kahramanı FBI ajanı Grace Ashcroft'un oynanışları arasındaki temel farkları vurguladı ve her iki oynanabilir karakteri aksiyon halinde gösterdi.

Requiem'in hikayesi iki kahramanı bir araya getirecek olsa da, bölümler boyunca karakterler arasında geçiş yapılacak ve her karakter çok farklı bir oynanış deneyimi sunacak. Capcom, bunun hayranlara tek bir oyunda iki farklı oyun oynuyormuş hissi vermek için yapıldığını belirtiyor.

Leon, Resident Evil 4'ün gergin çatışmalarından esinlenen çok daha aksiyon ağırlıklı bir oynanışa sahip olacak. Düşman saldırılarını yeni kullanışlı baltasıyla savuşturabilecek (parry), hareketlerini kısıtlamak ve sersemletmek için zombilerin uzuvlarına ateş edebilecek ve onları acımasız yakın dövüş bitirici vuruşlarına (finishers) açık hale getirebilecek. Ayrıca düşen düşmanlardan silah da toplayabiliyor.

GRACE'İN OYNANIŞINDAN DETAYLAR

Grace'in oynanışı ise işin daha çok korku tarafına yaslanıyor ve dar alanlarıyla Resident Evil 2 ve Resident Evil 7: Biohazard'ı andırıyor. Leon'dan çok daha az savaş yeteneğine sahip olsa da, onu zor durumlardan kurtarabilecek ve oyunla aynı adı taşıyan "Requiem" adında bir altıpatları var.

Grace'in oynanışındaki ilginç bir risk-ödül unsuru, hızlı zombi etkisiz hale getirmeleri (takedowns) için kullanılabilecek özel enjektörler üretebilmesi (crafting); ancak bu eşyalar için gerekli olan enfekte kanı elde etmek adına düşmanları öldürmek gerekiyor. Dolayısıyla, işleri daha sonra kolaylaştırabilecek bazı malzemeleri el altında tutmak için çatışma riskini göze almak gerekecek.

Özellikle, her iki kahramanla da üçüncü ve birinci şahıs bakış açıları arasında geçiş yapılabiliyor; bu, çıkışında bu özelliği sunan bir Resident Evil oyunu için bir ilk. Zorluk seviyeleri ise "Casual" (Rahat), Standard (Standart) olarak sıralanıyor.

Gösterim ayrıca Resident Evil Requiem'deki zombilerin, enfekte olmadan önceki bazı alışkanlıklarını ve eğilimlerini korumaları bakımından nasıl olduğunu vurguladı (örneğin, bir mutfakta yemek pişiren bir şef zombi bulabilirsiniz). Bu davranışlara dikkat etmek ve bunların nasıl kullanılabilineceğini bulmak, özellikle Grace olarak oynarken deneyimin temelini oluşturuyor.

HAYRANLAR CAPCOM'UN DEMO YAYINLAMAMASINA TEPKİLİ

Habere göre, özellikle birçok Resident Evil hayranı etkinlikten daha fazlasını umuyordu. Birçoğu oyun için oynanabilir bir demonun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı. Ancak Capcom Kasım ayında bir demo olmayacağını doğrulamıştı.

Hayranlar Capcom'un Requiem'in çıkışına yakın bu karardan döneceğini umut etse de, bunun gerçekleşmeyeceği görülüyor.

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Xbox Series X|S, Windows PC, PS5 ve Nintendo Switch 2'ye gelecek.