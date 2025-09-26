HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Resmi belgelerde elektronik imza nedir, nasıl kullanılır?

Teknolojinin günden güne daha da gelişmesi ve dijital dünyanın gitgide daha da genişlemesi birçok işlemin internet üzerinden yapılmasını sağlamaktadır. Günlük hayatta alışveriş gibi işlemler internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilirken bu gelişmeler resmi işlemleri de internet aracılığı ile yapılır hale getirmiştir.

Resmi belgelerde elektronik imza nedir, nasıl kullanılır?
Ferhan Petek

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda ya da bu kurumlar için hazırlanan belgelerde hem özel hem de tüzel kişilerin işlemlerinde genel olarak ıslak imza gerekli ve önemli kabul edilmektedir. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sanal ortamlarda neredeyse tüm işlemlerin gerçekleştirilebilir hale gelmesi bu konuda da bir değişikliğe neden olmuştur.

Her ne kadar ıslak imza hala geçerli olsa da günümüzde bu ıslak imza koşulunun yerini elektronik imza almaya başlamıştır. İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen türlü işlemlerde ve yine internet aracılığı şile hazırlanabilen belgelerde elektronik imza kullanılabilmektedir. Resmi olarak kabul gören elektronik imzalar kişilere ya da kurumlara özel olarak belirlenmektedir.

Resmi belgelerde elektronik imza nedir?

Elektronik imza ya da e-imza, başka bir elektronik veriye, belgeye eklenir ve belgenin doğrulanmasına, imzalanmasına imkan verir. Bir tür elektronik veri olarak ifade edilen e-imza dijital alanda hazırlanmış olan belgelerin ıslak imzalı somut belgeler ile eş değer özelikte ve resmiyette olmasını sağlamaktadır.
E-imza kullanım alanı oldukça geniş bir elektronik veri kabul edilmektedir. Oluşturulan elektronik imzanın kabul görebilmesi için yetkili kurumlar tarafından meydana getirilmiş bir sertifika ile doğrulanmış olması gerekmektedir.

Türkiye’de elektronik imza kullanması Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenmiş bir uygulama olarak hayata geçirilmiştir. Islak imzanın dijital hali olan elektronik imza sabit bir yapıda olmaz. Karakterlerden, harflerden, sembollerden oluşabilir ve imza sırasında bir anahtar aracılığı ile benzeri olmayacak şekilde tekrar tekrar üretilmektedir.

Resmi belgelerde elektronik imza nasıl kullanılır?

Belli bir kişiye ait olduğunu doğrulama amacı ile kullanılan bir tür kimlik teyidi mekanizması sağlayan elektronik imzalar sanal ortamda oluşturulmuş olan belgeler üzerinde kullanılabilmektedir. Belli bir tutar karşılığında PTT şubelerinden alınabilen elektronik imzalar birçok resmi kurum ve kuruluşta geçerlilik göstermektedir.

Resmi belgede e-imza kullanılabilmektedir ve geçerli kabul edildiği kurumlardan bazıları şunlardır:

  • E-Devlet portalı uygulamaları
  • Çevre Etki Değerlendirilmesi (e-ÇED)
  • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
  • Kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması amacı ile
  • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
  • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi kapsamındaki ticari sicil işlemleri
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teröristbaşı Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Kurtulmuş'tan açıklamaTeröristbaşı Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Kurtulmuş'tan açıklama
Malatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldiMalatya'da yangın! 3 ev kullanılamaz hale geldi

Anahtar Kelimeler:
imza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.