Resmi belgelerde elektronik imza nedir, nasıl kullanılır?

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda ya da bu kurumlar için hazırlanan belgelerde hem özel hem de tüzel kişilerin işlemlerinde genel olarak ıslak imza gerekli ve önemli kabul edilmektedir. Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve sanal ortamlarda neredeyse tüm işlemlerin gerçekleştirilebilir hale gelmesi bu konuda da bir değişikliğe neden olmuştur.

Her ne kadar ıslak imza hala geçerli olsa da günümüzde bu ıslak imza koşulunun yerini elektronik imza almaya başlamıştır. İnternet üzerinden gerçekleştirilebilen türlü işlemlerde ve yine internet aracılığı şile hazırlanabilen belgelerde elektronik imza kullanılabilmektedir. Resmi olarak kabul gören elektronik imzalar kişilere ya da kurumlara özel olarak belirlenmektedir.

Resmi belgelerde elektronik imza nedir?

Elektronik imza ya da e-imza, başka bir elektronik veriye, belgeye eklenir ve belgenin doğrulanmasına, imzalanmasına imkan verir. Bir tür elektronik veri olarak ifade edilen e-imza dijital alanda hazırlanmış olan belgelerin ıslak imzalı somut belgeler ile eş değer özelikte ve resmiyette olmasını sağlamaktadır.

E-imza kullanım alanı oldukça geniş bir elektronik veri kabul edilmektedir. Oluşturulan elektronik imzanın kabul görebilmesi için yetkili kurumlar tarafından meydana getirilmiş bir sertifika ile doğrulanmış olması gerekmektedir.

Türkiye’de elektronik imza kullanması Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenmiş bir uygulama olarak hayata geçirilmiştir. Islak imzanın dijital hali olan elektronik imza sabit bir yapıda olmaz. Karakterlerden, harflerden, sembollerden oluşabilir ve imza sırasında bir anahtar aracılığı ile benzeri olmayacak şekilde tekrar tekrar üretilmektedir.

Resmi belgelerde elektronik imza nasıl kullanılır?

Belli bir kişiye ait olduğunu doğrulama amacı ile kullanılan bir tür kimlik teyidi mekanizması sağlayan elektronik imzalar sanal ortamda oluşturulmuş olan belgeler üzerinde kullanılabilmektedir. Belli bir tutar karşılığında PTT şubelerinden alınabilen elektronik imzalar birçok resmi kurum ve kuruluşta geçerlilik göstermektedir.

Resmi belgede e-imza kullanılabilmektedir ve geçerli kabul edildiği kurumlardan bazıları şunlardır: