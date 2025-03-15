Resmi Gazete'de dikkat çeken atama kararları! Aysun Torun Orhan Çevre Bakanlığı'na getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete'de dikkat çeken atama kararları yer aldı.
Bakanlık bünyesinde açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atandı. Gazeteci Aysun Torun Orhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, Bakan Murat Kurum'un danışmanı olarak göreve başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Farklı bakanlık ve kurumlara getirilen yeni isimler dikkat çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş’un ataması yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yapan Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya, başmüfettiş olarak görevlendirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan atamalarla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.
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