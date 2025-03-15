Resmi Gazete'de dikkat çeken atama kararları! Aysun Torun Orhan Çevre Bakanlığı'na getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete'de dikkat çeken atama kararları yer aldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA ATAMA

Bakanlık bünyesinde açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan atandı. Gazeteci Aysun Torun Orhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında, Bakan Murat Kurum'un danışmanı olarak göreve başlamıştı.

ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE’DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Farklı bakanlık ve kurumlara getirilen yeni isimler dikkat çekti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar getirildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş’un ataması yapıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA BAŞMÜFETTİŞ ATAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde müfettiş olarak görev yapan Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya, başmüfettiş olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atamalarla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.