Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 üniversite ve Dışişleri Bakanlığı'nda köklü değişiklik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Boğaziçi ve Marmara’nın da aralarında olduğu 5 üniversiteye rektör atandı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine ise Musa Kulaklıkaya getirildi.

Çiğdem Sevinç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. (AA)

DIŞİŞLERİ'NDE DE DEĞİŞİKLİK VAR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı.

Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

