Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan atanırken Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
NTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Kurulllarına yapılan atamalar şu şekilde:
a- Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
PROF. DR. AYTUĞ ALTUNDAĞ
PROF. DR. ERCÜMENT ARVAS
PROF. DR. HASAN MANDAL
PROF. DR. KADRİYE ARZUM ERDEM GÜRSAN
MEHMET İHSAN TAŞER
PROF. DR. MEHMET YILDIZ
MUSTAFA ERHAN SAY
PROF. DR. MUSTAFA VERŞAN KÖK
PROF. DR. MUZAFFER ŞEKER
PROF. DR. ORHAN AYDIN
PROF. DR. TAMER YILMAZ
b- Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
PROF. DR. ABDULLAH ATALAR
AHMET AKÇA
PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR
PROF. DR. ATİLLA ARKAN
İBRAHİM TAŞEL
DR. ÖMER FARUK YELKENCİ
SİNAN SELÇUK PEHLİVANOĞLU
PROF. DR. ŞULE ALAN
PROF. DR. TUNCAY DÖĞEROĞLU
PROF. DR. UMRAN SAVAŞ İNAN
PROF. DR. YAVUZ ATAR
PROF. DR. YUSUF ALPAYDIN
c- Ekonomi Politikaları Kurulu
ALPASLAN ÇAKAR
PROF. DR. CEM DEMİROĞLU
DR. CEMİL RAGIP ERTEM
PROF. DR. ERCAN BAYAZITLI
HAYRETTİN DEMİRCAN
MEHMET ALİ AKBEN
DOÇ. DR. MEHMET FATİH ULU
PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
MELTEM TAYLAN AYDIN
PROF. DR. MUSTAFA EGE YAZGAN
NİLÜFER BULUT
DR. NURETTİN CANİKLİ
OSMAN ÇELİK
PROF. DR. SERVET BAYINDIR
YİĞİT BULUT
ç- Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
PROF. DR. BURHANETTİN DURAN
DOÇ. DR. ÇAĞATAY ÖZDEMİR
PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN
PROF. DR. FERHAT PİRİNÇÇİ
FİKRİ IŞIK
PROF. DR. KILIÇ BUĞRA KANAT
PROF. DR. MEHMET AKİF KİREÇCİ
PROF. DR. MUHİTTİN ATAMAN
PROF. DR. MURAT YEŞİLTAŞ
PROF. DR. MUSTAFA AYDIN
PROF. DR. NURŞİN GÜNEY
PROF. DR. ÖZDEN ZEYNEP OKTAV
PROF. DR. SEYİT SERTÇELİK
d- Hukuk Politikaları Kurulu
DOÇ. DR. CEM DURAN UZUN
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
PROF. DR. MAHMUT KOCA
PROF. DR. MEHMET ALİ ZENGİN
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
MEHMET UÇUM
PROF. DR. MELİKŞAH YASİN
PROF. DR. ÖMER ANAYURT
SALİH CORA
SELMA ÖZTÜRK PINAR
PROF. DR. SÜLEYMAN YILMAZ
PROF. DR. TALAT CANPOLAT
UĞUR KIZILCA
VEDAT ALİ TEKTAŞ
PROF. DR. YÜCEL ACER
e- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
PROF. DR. AHMET ALBAYRAK
ALİ SAYDAM
ARAM KURAN
FECİR ALPTEKİN
GÖKHAN YAZGI
PROF. DR. GÜLÇİN YAHYA KAÇAR
HAN TÜMERTEKİN
DR. HAVVA HÜMEYRA ŞAHİN OKTAY
HÜLYA SOYDAN
PROF. DR. İSKENDER PALA
DR. MUSTAFA SİNAN GENİM
ORHAN GENCEBAY
PROF. DR. ÜMİT MERİÇ
PROF. DR. YUSUF ÖZKIR
f- Sağlık Politikaları Kurulu
AHMET SELİM KÖROĞLU
PROF. DR. AHMET YILMAZ
PROF. DR. ARİFE POLAT DÜZGÜN
DOÇ. DR. GÜLÇİN TÜRKMEN SARIYILDIZ
PROF. DR. HASAN TÜRKEZ
DR. İHSAN ŞAHİN
PROF. DR. MEHMET FATİH KILIÇLI
DR. MUSTAFA UZUN
PROF. DR. NECDET ÜNÜVAR
PROF. DR. ÖZCAN EREL
DR. SEMA RAMAZANOĞLU
PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU
PROF. DR. TOKER ERGÜDER
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET
g- Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu
ABDULKADİR ÖZBEK
DOÇ. DR. AHMET ÖZDİNÇ
ALİ ARİF ÖZZEYBEK
PROF. DR. CELALETTİN VATANDAŞ
EBRU BAYBARA DEMİR
PROF. DR. EMİNE ÖZMETE
HAYATİ İNANÇ
İDRİS KARDAŞ
DR. İPEK COŞKUN ARMAĞAN
PROF. DR. KEMAL SAYAR
DR. MURAT YILMAZ
ÖZNUR ÇALIK
PROF. DR. RECEP YILDIZ
ŞAHİKA ERCÜMEN
TARKAN ZENGİN
PROF. DR. VEYSEL BOZKURT
ğ- Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu
PROF. DR. AYKUT GÜL
PROF. DR. CENK AYDIN
PROF. DR. EDA BECER
ERDAL BAHÇIVAN
HÜSEYİN AYDIN
DR. MEHMET MEHDİ EKER
MUHAMMET UĞUR KALELİ
PROF. DR. MUHİTTİN ÖZDER
RAMAZAN BİNGÖL
SEYİT GÜNGÖR ŞARMAN
ZEYD ALTUN
PROF. DR. ZÜMRÜT BEGÜM ÖGEL
h- Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu
ALİ HAMZA PEHLİVAN
PROF. DR. BURCU ÖZSOY
PROF. DR. CENK YALTIRAK
PROF. DR. FATMA MERİÇ YILMAZ
PROF. DR. FATMA ZEYNEP AYGEN
FAZLI KILIÇ
PROF. DR. LÜTFİ AKCA
DR. MEHMET KARABAY
PROF. DR. METİN SÖZEN
PROF. DR. MUSTAFA ERDİK
PROF. DR. MUSTAFA KUMRAL
PROF. DR. NURCAN MERAL ÖZEL
ÖMER BULUT
DR. ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ
PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY
PROF. DR. ŞÜKRÜ KARATEPE
TUNA KOÇ
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