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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yiğit Bulut Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yiğit Bulut Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
Melih Kadir Yılmaz

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı. Dikkat çeken atamalardan biri de ekonomi politika kurulunda yaşandı.

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YİĞİT BULUT EKONOMİ POLİTİKA KURULUNA ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Başdanışman Yiğit Bulut’u ve 14 ismi atadı. Bulut dışında kurulda görev alan diğer isimler şu şekilde:

Alpaslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır

YILMAZ'DAN ATAMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz atamalarla ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemli unsurlarından biri olan Politika Kurulları’na Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

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Politika, sadece ne yapılacağını belirlemekle kalmaz; aynı zamanda nasıl yapılacağını, hangi yöntem ve araçlarla hedeflere ulaşılacağını da tarif eder. Bu çerçevede uzmanlık, tecrübe, istişare ve ortak akıl vazgeçilmez unsurlardır.

Politika Kurulları’nın, politika geliştirme süreçlerine değerli katkılar sunacağına; bu platformlarda şekillenen önerilerin, kamu kurumlarımıza daha geniş ve nitelikli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, katılımcı bir anlayışla, tüm kurumlarımızın ve kurullarımızın ortak çabası, milletimizin desteğiyle adım adım hayata geçirilecektir.

Sayısı artırılarak öncelikli tüm stratejik alanları kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’nda görev alan kıymetli üyeleri tebrik eder, başarılar dilerim"

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ekonomi Yiğit Bulut
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