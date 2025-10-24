HABER

Resmi Gazete yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Onal atandı! Ümit Onal kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Onal atandı.

Mustafa Fidan

Türk Telekom CEO'su görevinde de bulunan Ümit Önal, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Siber Güvenlik Başkanlığı'na atandı. Ümit Onal'ın atama kararı Resmi Gazete'de yer alarak resmileşti.

Resmi Gazete yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı na Ümit Onal atandı! Ümit Onal kimdir, hangi görevlerde bulundu? 1

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

1973 doğumlu Ümit Önal, medya ve iletişim dünyasında uzun yıllara dayanan deneyimi ve liderlik vasfıyla öne çıkan bir isimdir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Önal, profesyonel iş yaşamına medya ve iletişim sektöründe adım atmış, kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulunarak sektöre katkı sağlamıştır.

MEDYA KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE YÜKSELİŞİ

Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılmış ve burada önemli pozisyonlarda görev almıştır. ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini başarıyla yürüterek medya dünyasında etkin bir rol üstlenmiştir. Bu süreçte, Türkiye’de televizyon yayıncılığının ve reklam sektörünün gelişimine önemli katkılar sunmuştur. 2015 yılında Digitürk’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamış, Digitürk'ün BeIN Media Group’a satış sürecini yönetmiştir. Bu dönem, Önal’ın medya dünyasındaki stratejik karar alma yeteneğini ve yöneticilik becerilerini daha da pekiştirdiği bir süreç olmuştur.

TÜRK TELEKOM DÖNEMİ VE LİDERLİK GÖREVLERİ

2016 yılında Türk Telekom’a katılan Ümit Önal, burada Satış ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2018 yılında Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Önal, Ağustos 2019’da ise Türk Telekom’un CEO’luk görevine atanmıştır. Önal, bu görevle birlikte Türkiye’nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik ederek, şirketin vizyonunu daha da ileriye taşımıştır. Mart 2022'den itibaren Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

