Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Çorum’da resmi plakalı bir araca eskort olduğu iddia edilen iki kadının bindiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Çorum Valiliği, resmi plakalı bir aracın görevi dışında kullanılmasına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

İşte Valiliğin sosyal medyada yaptığı açıklaması;

"Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır."