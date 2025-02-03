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Resmi tatillerde nikah kıyılır mı? Hafta sonu nikah kıyılabilir mi?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
19.01.2025 16:06
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Evlenmek için resmi başvuruda bulunan çiftler, bu süreçte hem prosedürle ilgili hem de gelecekteki yaşamlarına dair birçok soruya yanıt ararlar. Başvuru sürecindeki gerekli belgelerin edinilmesi, nikah tarihinin nasıl belirlendiği ve sağlık raporu gibi zorunlu işlemlerle ilgili pek çok konu çiftlerin kafasında soru işareti yaratabilir. Bunun yanı sıra hangi günler nikah kıyılabileceği de merak konusudur. Peki, resmi tatillerde nikah kıyılabilir mi?

Resmi tatillerde nikah kıyılır mı? Hafta sonu nikah kıyılabilir mi?

Belirlenen nikah günü ve saatinde evlenecek çift törenin gerçekleşeceği yerde hazır bulunur. Belediye tarafından görevlendirilen evlendirme memuru prosedür gereği çifte evlenme isteklerini açıkça beyan etmelerini isteyerek bu isteği sözlü olarak doğrular. Ardından nikah işleminin geçerli olabilmesi için şahitlerin onayı alınır. Tüm resmi gereklilikler yerine getirildikten sonra çift ve şahitler nikah defterini imzalayarak evlilik süreci tamamlanır. Bu bürokratik işlemlerle ilgili resmi tatillerde ve hafta sonu nikah kıyılır mı sorusunun yanıtı aranmaktadır.

Hafta sonu nikah kıyılabilir mi?

Resmi nikah gerekli tüm işlemler tamamlandığında ve belgeler eksiksiz şekilde teslim edildiğinde kıyılabilir. Resmi nikah işlemleri genel olarak mesai saatleri içinde gerçekleştirilir ve bu durum Evlendirme Yönetmeliği’nde açıkça belirtilmiştir. Ancak bazı istisnai durumlar, özel istekler veya organizasyon ihtiyaçları doğrultusunda mesai saatleri dışında da nikah kıyılması mümkündür. Özellikle hafta sonları için talep edilen nikah törenlerinde prosedür aynı işlemekle birlikte bazı farklılıklar ortaya çıkabilir.

Örneğin, hafta sonu kıyılan nikahlar için evlendirme ücreti mesai saatlerinde gerçekleşen törenlere kıyasla daha yüksek olabilir. Bu ücretler her belediyenin tarifesine göre değişiklik gösterebilir.

Resmi tatillerde nikah kıyılır mı?

Tıpkı hafta sonlarında olduğu gibi resmi tatillerde de nikah kıyılması mümkündür. Mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilen nikah törenlerinde istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanması yeterlidir. Ancak resmi tatiller mesai saati dışı olarak değerlendirildiği için bazı ek gereklilikler ve prosedür farklılıkları olabilir.

İlk olarak, resmi tatillerde yapılan nikahlar için belirlenen evlendirme ücreti, mesai saatleri içerisinde yapılan törenlerden farklılık gösterebilir. Ücretlendirme belediyenin kendi belirlediği tarifeye göre değişir ve genellikle daha yüksek olur. Bunun yanı sıra resmi tatillerde nikah kıyılabilmesi için bazı izin belgelerinin önceden alınması gerekebilir. Ayrıca, nikahın gerçekleştirileceği tarihte evlendirme memurunun müsait olması gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hafta sonu nikah
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