Resmi yazılarda hitap şekilleri nelerdir, nasıl olur?

İletişimin önemli iki yolu olan konuşmalarda ve yazışmalarda kiminle ya da hangi kurum ve kuruluş ile iletişime geçildiğine göre hem hitap şekilleri hem de ifadeler farklı olmaktadır. Özellikle resmi yazışmalarda çok uzun zamandır kullanılan bazı hitap şekilleri alışılagelmiş ve uygulanan kurallara göre yapılmaktadır.

Resmi yazılarda hitap şekilleri nelerdir?

Doğru hitap şekilleri hem yazışmalarda hem de konuşmalarda son derece önemlidir. Etkili bir iletişimin önemli ögeleri olan bu durumlar belli kurallar çerçevesinde ve zaman içinde oluşarak gelişmiştir. Hitap ederken sayın ifadesinin kullanımı ve bu ifadenin isimden ya da soy isimden önce getirilmesi hem yazışmalarda hem de konuşmalarda önemli bir durumdur.

Örnek olarak "sayın bakanım, sayın genel müdürüm, sayın valim, sayın başkanım, sayın müdürüm" gibi hitap şekilleri gösterilebilir. Bu hitap şekilleri kamu yazışma kurallarında da yer almaktadır. Resmi yazışma dilinde resmi yazı hitap şekillerinde sayın ifadesinin kullanılması gerekmektedir. Takdimlerde, hitaplarda ya da resmi yazışmalarda devlet insanlarına, diplomatlara, mülki ve askeri erkana daima resmi unvanları ya da rütbeleri ile hitap edilir. Birkaç resmi hitap ifadesi şu şekildedir:

Sayın Rektör

Sayın General

Sayın Cumhurbaşkanı

Sayın Vali

Resmi yazılarda hitap şekilleri nasıl olur?

Kişiler ve kurumlar arasında etkileşim sağlayabilmenin temelinde hitap biçimleri yatmaktadır. Resmi yazı hitap kurallarına göre düzenlenen yazışma dilinde unvan, ismin ve soy ismin altına, ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Akademik olan unvanlar ya da rütbeler ismin ön kısmına ya da bir satır altına yazılmalıdır. İlk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak yazılabilmektedir.

Mektuplar ya da resmi yazışmalar genel olarak dijital ortamda hazırlanır. Devletin üst kademelerinde olan kişilere gönderilen mektuplarda zarfın üzerinde sadece unvanın yazılması yeterli olmaktadır. Resmi kişilere onların eşleri ile birlikte zarfın üstü hitap sayın ifadesinden sonra rütbesi ve unvanı gelecek şekilde yazılır. Hitap kelimeleri daima büyük harfle başlamak zorundadır. Saygı bildirme amaçlı yazılan ifadelerden sonra, mevki, makam ve unvan bildiren kelimeler büyük harflerle yazılır.